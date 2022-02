Projetos liderados por cientistas mulheres no Amazonas são destaques em exposição virtual da Fapeam

A exposição inédita integra o Movimento Mulheres e Meninas na Ciência e ficará disponível até 31 de março

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) lançou, nesta terça-feira (22/02), exposição virtual de pôsteres com pesquisas coordenadas por cientistas mulheres, apoiadas pelo Governo do Estado. A iniciativa integra a programação do Movimento Mulheres e Meninas na Ciência daFapeam, iniciado no dia 11 deste mês, com objetivo de estimular a igualdade de gênero, assim como incentivar uma maior participação feminina na Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I).

A exposição utiliza ambiente de realidade virtual que simula um espaço físico similar a uma galeria, no qual o visitante pode circular, livremente, e conhecer os projetos em exibição. A atividade aberta ao público ficará disponível até 31 de março, e tem como foco levar ao conhecimento da sociedade os resultados de estudos fomentados pela Fapeam, nas diversas áreas do conhecimento.

“Nosso objetivo é ampliar o acesso da população às pesquisas apoiadas pelo Governo do Amazonas. Queremos utilizar novas ferramentas de popularização da ciência e em breve poderemos oferecer outras iniciativas para o público”, disse a diretora-presidente da Fapeam, Márcia Perales Mendes Silva.

Os pôsteres trazem informações acerca dos projetos desenvolvidos pelas pesquisadoras com resumos, objetivos e resultados. Uma das pesquisas apresentadas é o “Provid-19- Caracterização de painel proteico para a classificação de pacientes infectados com SARS-CoV2 que evoluem ao óbito”, coordenada pela doutora em Bioquímica, Priscila Aquino, do Instituto Leônidas e Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia), desenvolvida via Programa CT&I nas Emergências de Saúde Pública no Amazonas – Covid 19 (PCTI Emerge Saúde/AM) da Fapeam, Edital Nº005/2020 da Fapeam.

“Temos um contexto a nível global que necessitamos apoiar e incentivar cada vez mais a participação de mulheres e meninas na ciência. Exatamente ações como essas e políticas de incentivo à participação de mulheres à frente de projetos fortalecem a inserção de mulheres no ambiente científico. A iniciativa da Fapeam é extremamente importante neste contexto de mulheres e meninas unidas pela ciência”, observou Priscila.

O “Estudo do óleo essencial e extrato hidroetanólico de uma espécie de Piper, ocorrente em Itacoatiara: potencial fonte de bioprodutos”, coordenado pela doutora em Biotecnologia, Maiara Ávila, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), no município de Itacoatiara (distante 176 quilômetros de Manaus) também integra a exposição. A pesquisa está em andamento e conta com apoio do Governo do Amazonas, no âmbito do Programa de Apoio à Interiorização em Pesquisa e Inovação Tecnológica (Painter), Edital Nº003/2020 da Fapeam.

“Parabenizo à Fapeam pela iniciativa da exposição, que valoriza as meninas e mulheres na ciência. É uma forma de reconhecimento e apoio, dando visibilidade às mulheres que muitas vezes são ótimas mães e esposas e que também são super mulheres na pesquisa, sendo fonte de inspiração, realização pessoal e profissional para muitas meninas que estão iniciando na ciência”, disse a pesquisadora Maiara.

Desenvolvido também com apoio do Painter Fapeam, no município de Itacoatiara, outro projeto que o público poderá conhecer é a “Produção de Substratos com Resíduos de Produtos Amazônicos para o Cultivo de Cactáceas”, sob a coordenação da mestre em Ciências de Florestas Tropicais, Iane Gomes, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Para a pesquisadora, a Fapeam tem desempenhado um papel fundamental para o desenvolvimento das pesquisas no interior do estado.

“Ao lançar edital que se posicionam a favor de mulheres pesquisadoras, a Fapeam alcança públicos e projetos que muito provavelmente não seriam contemplados se fossem generalistas. Além disso, mulheres possuem maior capacidade de alcançar, impactar e influenciar outras mulheres. O projeto que estou desenvolvendo tem sido uma excelente oportunidade para mim e para as pessoas alcançadas”, enfatizou Iane.

Além desses projetos, a exposição ainda conta com pesquisas desenvolvidas no âmbito do Programa de Apoio à Pesquisa (Universal Amazonas) e do Programa de Apoio a Organização, Restauração, e do Programa de Preservação e Divulgação das Coleções Biológicas e de Museus do Estado do Amazonas (Coleções Biológicas/Museus). Todos os projetos são coordenados por cientistas mulheres.

Visite a Exposição Virtual do Movimento Mulheres e Meninas na Ciência da Fapeam em:https://www.artsteps.com/embed/6213c36620e84eef51086fae/1280/720

O link é compatível com: web, mobile e app