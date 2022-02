IPCA-15 tem alta de 0,99% em fevereiro

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), a prévia da inflação oficial, ficou em 0,99% em fevereiro, 0,41 ponto percentual (pp) acima da taxa de janeiro (0,58%). É a maior variação para o mês de fevereiro desde 2016 (1,42%).

No ano, o IPCA-15 acumula alta de 1,58% e, em 12 meses, de 10,76%, acima dos 10,20% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em fevereiro de 2021, a taxa foi 0,48%. Os dados foram divulgados hoje (23) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Houve variações positivas em oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados. A exceção foi saúde e cuidados pessoais, cujos preços recuaram 0,02%, após a alta de 0,93% verificada em janeiro.

Educação

Segundo o IBGE, a maior variação (5,64%) e o maior impacto (0,32 pp) vieram do grupo educação. “Com a maior variação (5,64%) entre os grupos, o segmento de educação teve um impacto de 0,32 pp no IPCA-15, dos quais 0,28 pp vieram da alta dos cursos regulares (6,69%), por conta dos reajustes habituais do início do ano letivo. As maiores variações vieram do ensino fundamental (8,03%), da pré-escola (7,55%), do ensino médio (7,46%), da creche (6,47%) e do ensino superior (5,90%). Curso técnico e pós-graduação subiram 4,40% e 2,93%, respectivamente”, informa o IBGE.

Alimentação e transportes

Na sequência, vieram alimentação e bebidas (com alta de 1,20% e impacto no IPCA de 0,25 pp), que acelerou na comparação com o mês anterior (0,97%), e transportes, que subiu 0,87% após queda de 0,41% em janeiro e contribuiu com 0,19 pp em fevereiro.

No grupo de alimentação, as maiores altas vieram de alguns tubérculos, raízes e legumes, como a cenoura (49,31%) e a batata inglesa (20,15%). Alimentação e bebidas é o grupo com o segundo maior peso no IPCA-15, com cerca de 21% do total.

Com alta de 0,87%, o grupo dos transportes teve como o destaque os veículos próprios (2,01%): automóveis novos (2,64%), motocicletas (2,19%) e automóveis usados (2,10%). Já os combustíveis registraram estabilidade em fevereiro: enquanto óleo diesel (3,78%) e a gasolina (0,15%) subiram, etanol (-1,98%) e gás veicular (-0,36%) registraram queda.

Os demais grupos ficaram entre a variação de 0,15% de habitação e de 1,94% de artigos de residência.