Pesquisas apoiadas pelo Governo do Amazonas na área da saúde são apresentadas em seminário do PPSUS

Os projetos são apoiados por meio da Fapeam e visam melhoria na atenção à saúde do Estado do Amazonas, no contexto do Sistema Único de Saúde

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), realizou na manhã desta terça-feira (22/02), de forma virtual, a cerimônia de abertura do Seminário de Avaliação Final dos projetos de pesquisas vinculados ao Programa Pesquisa para o SUS Amazonas (PPSUS/AM), Chamada Pública 001/2017, cujo objetivo foi o financiamento de pesquisas para a promoção da melhoria da qualidade de atenção à saúde no Estado do Amazonas no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS).

Durante a abertura do evento, oferecido em parceria com o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a diretora-presidente da Fapeam, Márcia Perales Mendes Silva, destacou a importância do apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), bem como os editais da Fapeam amparados pelo Governo do Amazonas, que somente neste ano já investiu R$ 70 milhões.

Márcia Perales frisou, ainda, que não se faz pesquisa sem investimentos, que os trabalhos apresentados no seminário trarão resultados importantes para o fortalecimento do SUS, melhorando a qualidade de vida das pessoas do Amazonas.

“É uma honra também estarmos na condição de financiadores do PPSUS”, destacou a diretora-presidente, lembrando que “é fundamental entendermos a ciência como o elo das transformações sociais, como legado que deve ser disponibilizado para a humanidade”, disse Márcia Perales, ao agradecer aos parceiros e pesquisadores, reforçando o retorno de resposta aos problemas vivenciados no dia a dia, especificamente à área da saúde.

Projetos apresentados – Durante o seminário, 13 pesquisadores com projetos no PPSUS apresentaram seus resultados finais: oito no primeiro dia (22/02), do eixo temático Sistemas, Políticas e Ações de Saúde. Amanhã (23/02), serão apresentadas pesquisas nos seguintes eixos: Violências, Acidentes e Trauma; Sistemas, Políticas e Ações de Saúde; Saúde da Mulher; Promoção da Saúde.

Os trabalhos abordam temas que vão do acesso da população ribeirinha à rede de urgência e emergência no Amazonas, à investigação de agentes causadores de doenças no estado. Dentre os resultados apontados, destaca-se a criação de um aplicativo para atender pessoas com doença de Chagas, fruto de uma pesquisa desenvolvida pelo pesquisador Jorge Guerra, da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT), com apoio da Fapeam.

Participantes – Além dos pesquisadores envolvidos no programa, participaram da abertura do seminário os parceiros do PPSUS: a representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Caroline Andrade Barros; a representante do secretário de Saúde do Estado do Amazonas (SES/AM), Adriana Lopes; o presidente do Conselho de Secretários Municipais do Estado do Amazonas (Cosems-AM), Januário Carneiro da Cunha Neto.

O evento teve também a participação da coordenadora nacional do PPSUS/Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos (Decit/MS) e membro do comitê gestor do Programa de Pesquisa para o SUS no Amazonas, Marge Tenório; e da representante do CNPq, Suzana Raquel de Oliveira.

Sobre o programa – O Programa Pesquisa para o SUS (PPSUS) é uma iniciativa de fomento à pesquisa em saúde nas Unidades Federativas (UF), que promove o desenvolvimento científico e tecnológico, visando atender às peculiaridades e especificidades de cada UF brasileira e contribuir para a redução das desigualdades regionais.