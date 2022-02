Sedecti destaca investimentos do Governo do Estado durante a Conferência Interinstitucional de Logística para o Desenvolvimento da Região Amazônica

Evento organizado pela Suframa tem objetivo de analisar a conjuntura logística na Amazônia e propor soluções de intervenção de curto, médio e longo prazo

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), participou da segunda edição da Conferência Interinstitucional de Logística para o Desenvolvimento da Região Amazônica, realizada ontem e hoje (21 e 22/02), na sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), localizada na zona sul de Manaus.

O secretário em exercício da Sedecti, Renato Freitas, comentou sobre os avanços na questão da logística no Estado do Amazonas, especialmente, em relação ao transporte rodoviário, e destacou os investimentos públicos realizados pelo governo do Amazonas.

“Na questão do transporte rodoviário, a Sedecti participa de um grupo de trabalho que é coordenado pela Secretaria Especial de Programa de Parcerias de Investimentos, do Ministério da Economia, o qual tem propostas para a governança da BR-319, inclusive, com investimentos previstos no PRDA (Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia 2020-2023). Além disso, outros 39 projetos compõem esses investimentos”, comentou.

Renato também reforçou, durante a Conferência, a discussão sobre a importância dos investimentos feitos pelo Governo do Amazonas. “São investimentos recordes em logística de transportes em que há uma revitalização e modernização de diversas rodovias e ramais, bem como, a pavimentação de estradas que cruzam o Amazonas, dando um novo aspecto à logística do Estado”, apontou Freitas.

Participaram também da reunião representantes da Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial no Estado do Amazonas (Sindarma), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomercio), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Marinha do Brasil, Receita Federal e Grupo Bertolini.

Conferência Interinstitucional de Logística – A segunda edição da Conferência Interinstitucional de Logística para o Desenvolvimento da Região Amazônica é um evento organizado pela Suframa; e tem como objetivo analisar a conjuntura logística na Amazônia, propondo soluções de intervenção – de curto, médio e longo prazo – para transpor os obstáculos e desafios estruturais da área e, como resultado, facilitar ações de desenvolvimento regional.

A intenção é que, após o diagnóstico dos principais desafios da região, sejam formadas parcerias interinstitucionais com órgão públicos e privados atuantes na logística amazônica, para a construção e efetivação de soluções tangíveis em eixos como os regulatórios, infra estruturais, sistêmicos, processuais e de planejamento.