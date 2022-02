SP libera R$ 12 milhões para novo Instituto de Otorrino, Cabeça e Pescoço da Unicamp

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

O Vice-Governador Rodrigo Garcia autorizou nesta segunda-feira (21) o repasse de R$ 12 milhões que possibilitará a abertura do novo Instituto de Otorrino, Cabeça e Pescoço da Unicamp. O serviço será referência para os 42 municípios do Departamento Regional de Saúde de Campinas.

“Com o repasse de custeio do Governo, a população terá a sua disposição um novo equipamento de saúde de referência e especializado que atenderá Campinas e toda a região”, afirmou Garcia.

O recurso do Governo de São Paulo será pago em 12 parcelas e será voltado para o custeio da nova unidade que realizará atendimentos nas áreas de otorrinolaringologia, cabeça e pescoço. A previsão de funcionamento é para o mês de abril e os atendimentos serão para pacientes encaminhados pela Cross (Central de Regulação de Vagas e Ofertas e Serviços de Saúde).

Entre os atendimentos previstos na nova unidade estão consultas médicas e não médicas, cirurgias ambulatoriais e exames diagnósticos, entre eles ultrassonografias, endoscopias, tomografias computadorizadas e exames radiológicos, entre outros.

Os investimentos de R$ 33 milhões para a construção do Instituto de Otorrino, Cabeça e Pescoço da Unicamp vieram de um Termo de Ajustamento de Conduta realizado pelo Ministério do Trabalho com a Shell.