IMA realiza certificação inédita de granja produtora de ovo caipira

O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) , autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) , certificou uma granja produtora de ovo caipira localizada em Aguanil, município da região Sudoeste do estado. É o primeiro estabelecimento que pratica essa atividade chancelado pelo Certifica Minas , política pública coordenada pela Seapa.



A granja cumpre corretamente os quesitos socioambientais e higiênico-sanitárias exigidos pelo programa. As galinhas recebem tratamento diferenciado, pois são soltas durante o dia para que possam ciscar. Do manejo sanitário à alimentação, as regras são claras e bem definidas.



De acordo com o auditor do IMA, o médico veterinário Maurício Pontes, a granja valoriza o bem-estar animal. “São permitidas, apenas, linhagens de crescimento lento e com mais rusticidade, ou seja, é proibido o uso de hormônios de crescimento. Os animais se alimentam exclusivamente de vegetais. É a grande tendência do mercado e, em Minas, o interesse por esse tipo de produção vem aumentando, conforme a exigência dos consumidores”, sinaliza.



Com o selo do Programa Certifica Minas, o avicultor agrega valor ao produto, exerce melhor gestão do empreendimento e favorece a sustentabilidade. “Entre os benefícios estão o respeito ao bem-estar das aves, a garantia de rastreabilidade da produção, a possibilidade de ampliação para novos mercados e credibilidade junto aos consumidores”, enumera Pontes.



Política pública



O superintendente de Inovação e Economia Agropecuária da Seapa, Feliciano Nogueira de Oliveira, destaca a importância do Programa Certifica Minas, uma política pública que oferece benefícios ao produtor, com investimentos apenas nos itens que tornem mais atrativos os sistemas de produção e respectivos negócios.



“O Certifica Minas é uma política pública que a cada dia vem se tornando mais necessária para que os produtores adequem os sistemas de produção ao que o mercado consumidor vem exigindo, deixando-os mais competitivos. Lembramos que para os agricultores familiares não há cobrança de taxas para a consultoria e auditoria. Para os demais produtores, os valores cobrados tanto para a consultoria como para auditoria são compatíveis com a remuneração do produto trabalhado”.



Para conquistar a chancela, os produtores interessados solicitam auditorias que verificam as boas práticas de produção, normas sanitárias e socioambientais.



Programa Certifica Minas



Executado pela Seapa e suas vinculadas IMA, Emater-MG e Epamig , o Programa Certifica Minas oferece selos de certificação para várias cadeias produtivas como algodão, azeite, cachaça, café, carne bovina, frango caipira, ovo caipira, frutas, leite, produtos orgânicos, produtos vegetais sem agrotóxicos (SAT), queijo minas artesanal, mel e hortaliças, entre outros.



A adesão dos produtores ao Programa Certifica Minas é voluntária. O selo tem a validade de um ano, podendo ser revalidado, de acordo com o interesse do produtor, após novas auditorias do IMA, o órgão certificador oficial do Estado.



Interessados podem consultar o passo a passo do programa nas cartilhas gratuitas disponíveis neste link .