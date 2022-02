Polícia apreende rapaz suspeito de golpes em doações para Petrópolis

Policiais da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI) do Rio de Janeiro apreenderam, hoje (19), um adolescente de 15 anos. Ele é suspeito de aplicar golpes em pessoas que queriam ajudar as vítimas da tragédia de Petrópolis, cidade atingida pelo temporal de terça-feira (15) e que ainda sofre com a instabilidade do clima.

A investigação apontou que o menor criou um perfil falso para enganar quem desejava fazer doações. “Ele utilizava a conta corrente de sua mãe para receber o dinheiro. O perfil usado pelo adolescente foi retirado da rede e a conta bancária vinculada foi encerrada”, informou a Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) do Rio.

Acrescentou que a polícia investiga perfis criados de forma fraudulenta para esse tipo de ação. A delegacia começou a monitorar as redes sociais esta semana. O trabalho identificou dois perfis falsos numa rede social, onde estariam lesando pessoas preocupadas com as vítimas das chuvas na cidade. “As investigações continuam para identificar outros perfis e páginas fraudulentas”, concluiu a Secretaria de Polícia Civil.

Doações

A prefeitura de Petrópolis abriu hoje um novo ponto de arrecadação de grandes doações enviadas de outras cidades. As ajudas devem ser direcionadas para a Rodovia BR-040, km 62, s/n, em Itaipava, distrito de Petrópolis.

A criação do novo posto foi para dar mais fluidez ao trânsito da região do bairro do Bingen, para onde os donativos eram direcionados. As doações de pequenos volumes feitas na própria cidade devem ser enviadas aos pontos de apoio montados pela prefeitura.

O vice-prefeito Paulo Mustrangi informou que o Bingen está na rota de deslocamento de maquinário e de homens que limpam as ruas e, por isso, era preciso organizar o trânsito na área. “O fluxo de pessoas na região levando donativos está intenso. E agradecemos a ajuda que estão enviando. Para continuar acolhendo a todos, mudamos nosso ponto de arrecadação”, observou.

Com o novo endereço, a central de donativos - instalada no ginásio do Bingen - foi desativada. O material que está no local continua sendo distribuído para os pontos de apoio onde estão as vítimas das chuvas.

A Secretaria Municipal de Assistência Social afirmou que diversas cidades brasileiras estão enviando donativos com toneladas de alimentos e outros insumos a serem distribuídos nos pontos de acolhimento.

“É uma corrente de solidariedade muito forte e que agradecemos imensamente. Estamos empenhados em fazer a ajuda chegar aos pontos de apoio e abrigos o mais rápido possível”, afirmou a secretária de Assistência Social, Karol Cerqueira.

As maiores necessidades envolvem absorventes, roupa íntima tanto infantil como masculina e feminina, álcool 70º em gel e líquido, desodorante, fralda geriátrica e máscaras de proteção individual.