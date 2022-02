O Conselho Superior da FAPESP aprovou ontem (16) aumento de 15% no valor de todas as bolsas concedidas a estudantes de graduação, pós-graduação e Jovens Pesquisadores em Centros Emergentes, além de bolsas de treinamento técnico, aperfeiçoamento pedagógico, de participação em cursos e estágios no país, entre outras.

Os novos valores estarão vigentes a partir de 1º de março e podem ser consultados em: fapesp.br/valores/bolsasnopais.