Até a próxima quinta-feira (17), a Energisa está com vagas abertas para menor aprendiz em Rondônia. São 25 vagas destinadas para jovens de 18 a 21 anos que residam em Porto Velho.

O programa tem duração prevista de dois meses com início previsto para março. É preciso ter concluído o ensino médio, disponibilidade para trabalho e curso, em horário comercial, de segunda a sexta-feira. Os jovens selecionados vão participar de aulas práticas e teóricas no curso de formação de Técnico em eletrotécnica que serão ministradas no Senai.

Segundo o diretor-presidente da Energisa em Rondônia, André Theobald, o programa abre as portas do mercado de trabalho para o jovem que ainda não tem experiência, ofertando junto à qualificação. “Muitos dos líderes que atuam hoje na empresa começaram como jovens aprendizes e construíram a sua história. Essa é a oportunidade para que uma nova geração também escreva a sua própria história”, disse.

Em 2020, a Energisa foi reconhecida como a segunda Melhor Empresa para Trabalhar na Região Norte pelo ranking do Instituto Great Place to Work (GPTW). O reconhecimento aconteceu apenas três anos após o grupo assumir a concessão no estado. Atualmente, a empresa conta com mais de 3 mil colaboradores diretos e indiretos no estado, sendo uma das principais em geração de emprego e renda. No setor elétrico, a Energisa se destaca pela inovação, com foco na sustentabilidade, qualidade dos serviços prestados e segurança.

Como se candidatar

O candidato deve acessa a página https://jobs.kenoby.com/ grupoenergisa, Neste endereço, o interessado pode selecionar o estado e a cidade de interesse. Clique no banner Jovem Aprendiz e preencha as informações solicitadas. É importante que o candidato acesse com frequência o e-mail informado para acompanha as etapas do processo seletivo.

Link da vaga: https://jobs.kenoby.com/ grupoenergisa/job/jovem- aprendiz/ 620511e66788b3438c0e3b57?utm_ source=website