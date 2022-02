Prazo para submissão de projetos da Chamada ERA Per Med 2022 se encerra nesta quinta-feira (17/02)

Interessados têm até às 12h (horário de Manaus) para fazer o envio de propostas da chamada apoiada pela Fapeam

Encerra-se nesta quinta-feira (17/02) o prazo para submissão de projetos na Chamada ERA Per Med 2022, iniciativa apoiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), em parceria com o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) e a Comissão Europeia. Os pesquisadores interessados têm até as 12h (horário de Manaus) para realizar o envio dos trabalhos por meio da plataforma disponível no link https://ptoutline.eu/app/erapermed2022.

A chamada tem por objetivo fomentar projetos de pesquisa e inovação transnacionais e interdisciplinares para o desenvolvimento de estratégias específicas para melhorar a prevenção e gerenciamento de doenças.

Os projetos terão vigência de três anos para sua realização e devem envolver pesquisadores parceiros elegíveis. Entre os critérios para a aprovação pela Fapeam, estão a obrigatoriedade do título de doutor e da residência no Amazonas. Todos os critérios, bem como detalhes da chamada podem ser conferidas através do site https://bit.ly/chamadaera2022.

Internacional – Ao todo, participam trinta e três agências financiadoras sediadas em vinte e seis países, além de dezessete fundações estaduais de fomento brasileiras que, juntas, deverão investir aproximadamente 29 milhões de euros. Por parte da Fapeam, serão alocados 20 mil euros destinados a despesas de capital, custeio e bolsas, para cada proposta aprovada.

Os pesquisadores amazonenses poderão participar da chamada em um projeto conjunto com um representante de uma instituição europeia. Para auxiliar na busca deste parceiro, orientamos que os pesquisadores acessem a página eletrônica https://partnering.pt-dlr.de/ICPerMed para buscar adicionar sua expertise a consórcios de seu interesse.