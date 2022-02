IdeaGov finaliza últimos testes dos projetos que passaram pelo programa

O IdeiaGov, o hub de inovação aberta do Governo do Estado de São Paulo, finalizou a última etapa de testes em ambiente real das soluções tecnológicas que passaram pelo programa. O IdeiaGov atua em conjunto com órgãos públicos do Estado de São Paulo no mapeamento de desafios que podem ser apoiados pelo ecossistema de inovação. O principal objetivo com a implementação de tecnologias inovadoras é aumentar a eficiência do serviço e ao mesmo tempo gerar economia de recursos públicos.

“A constante melhoria do sistema público de saúde está entre as prioridades de qualquer governo, com a crise sanitária causada pela pandemia da Covid-19, o IdeiaGov mobilizou todos os seus esforços e intensificou o trabalho na área da saúde. Uma equipe dedicada do programa trabalhou em conjunto com gestores públicos no mapeamento das maiores problemáticas da administração pública que poderiam ser mitigadas com o uso de novas tecnologias. Formou-se uma força-tarefa entre Governo e apoiadores não-governamentais para que em um curto espaço de tempo fossem lançados 8 editais dentro dessa temática. Tivemos mais de 230 proponentes submetendo suas propostas e selecionamos 19 para passar pelas etapas do programa de Inovação em Governo. Agora são 10 as empresas que seguem para a fase de implementação junto aos órgãos públicos.” diz Felipe Maruyama, Diretor de Inovação em Governo do Impact Hub, organização responsável pela execução do programa IdeiaGov.

A Vitrine de Soluções Tecnológicas do IdeiaGov é um espaço no site do programa para dar visibilidade às empresas participantes que realizaram o projeto-piloto de forma bem-sucedida. A Vitrine está alinhada ao objetivo do programa de apoiar o desenvolvimento de organizações e a

implementação de soluções inovadoras para resolver desafios públicos.

Ao navegar nas páginas da Vitrine, você encontra dados relacionados às empresas e empreendedores, detalhes das soluções trabalhadas, assim como o fluxo da execução do projeto.

Confira algumas soluções que já estão por lá:

– Visibilia vem trabalhando com o diagnóstico de Covid-19 em exames de tomografia computadorizada de tórax;

– Otawa Health destina-se a apoiar o diagnóstico de Covid-19 em exames de raio-x de tórax;

– NeuralMed trouxe uma tecnologia de rastreamento de Covid-19 atrave?s de exames de imagem;

– Safetest desenvolve testes rápidos confiáveis, escaláveis e de custos acessíveis.

Nas próximas semanas outras das empresas que executaram projetos no Programa IdeiaGov terão suas páginas na Vitrine de Soluções Tecnológicas do IdeiaGov.

“O programa IdeiaGov serve de inspiração para que a tecnologia e a inovação sejam usadas estrategicamente para resolver os desafios públicos. O Governo de São Paulo e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico têm um forte compromisso com o setor e, assim, direciona grande parte dos investimentos para a tecnologia de ponta”, enfatiza Patrícia Ellen, Secretária de Desenvolvimento Econômico.

O programa segue trabalhando no mapeamento de novos desafios junto às demais Secretarias de Governo do Estado de São Paulo. Acompanhe o site do programa e fique por dentro de novos editais.

Sobre o IdeiaGov

O IdeiaGov é o hub de inovação aberta do Governo do Estado de São Paulo que conecta pessoas e organizações com a missão de resolver desafios públicos para gerar impacto positivo na sociedade. Liderado pelas Secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Governo do Estado de São Paulo e pela Procuradoria-Geral do Estado, o IdeiaGov é operado pelo Impact Hub e conta com diversos parceiros.