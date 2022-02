Sem Censura desta segunda recebe o ministro do Meio Ambiente

O programa Sem Censura, da TV Brasil, recebe hoje (14) o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, para falar sobre Programa Metano Zero, que vai estimular a transformação do gás de efeito estufa em biocombustível. Também estão na pauta o mercado global de carbono, a gestão de resíduos sólidos (Lixão Zero) e o programa Floresta +. O programa vai ao ar às 21h.

Joaquim Álvaro Pereira Leite é bacharel em administração de empresas pela Universidade de Marília (Unimar-SP) e mestre em MBA Executivo pelo Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), também de São Paulo. Foi diretor do Departamento Florestal do Ministério do Meio Ambiente em 2019. Exercia o cargo de secretário da Amazônia e Serviços Ambientais do ministério desde abril de 2020. Foi nomeado titular da pasta em junho de 2021.

Ao lado da apresentadora Marina Machado, conversam com o entrevistado os debatedores convidados Marcello D'Angelo, da BandNews, e Cassius Zeilmann, da CNN Brasil. Eles vão tratar ainda das medidas do governo brasileiro para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, um dos acordos firmados na COP26, realizada em 2021 em Glasgow, na Escócia.

O programa Sem Censura vai ao ar às segundas-feiras, às 21h, logo após a novela A Escrava Isaura, com transmissão para todo o país em TV aberta por intermédio das emissoras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública – TV, gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e por outras plataformas, como Facebook, Twitter e Youtube, por onde o público pode participar usando a hashtag #SemCensura.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site play.ebc.com.br ou por aplicativo no smartphone.



Segunda-feira (14), às 21h

