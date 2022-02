Cantor sertanejo está entre mortos de batida entre carro e carreta na BR-101

Um acidente envolvendo um carro e uma carreta deixou dois mortos no km 284 da BR-101, na madrugada deste domingo (13), no trecho urbano da zona rural de Laje, município do Vale do Jiquiriçá.

Uma das vítimas é o cantor sertanejo Samuel Santos, que era vocalista da banda Xote dos Garotos. Ele voltava de um show quando aconteceu o acidente. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a segunda vítima estava no mesmo carro que Samuel.

Cantor morre em batida entre carro e carreta na BR-101

Foto: Beatriz Lobo/Voz da Bahia

Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias que causaram o acidente. O caso foi registrado na delegacia de Laje, que fez a perícia e remoção dos veículos. Testemunhas também foram ouvidas e o caso é investigado.

