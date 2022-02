Memorial da América Latina homenageia personalidades da Semana de 22

Caricaturas gigantes de artistas ligados à Semana de Arte Moderna estão sendo exibidas nas pilastras do Pavilhão da Criatividade Darcy Ribeiro, no Memorial da América Latina, na Barra Funda, em São Paulo. A exposição lembra o centenário da Semana de Arte Moderna, evento que ocorreu em fevereiro de 1922, no Theatro Municipal de São Paulo, e é considerado o marco simbólico do movimento modernista no Brasil.

A mostra Pilares de 22, com caricaturas feitas pelo artista Luiz Carlos Fernandes, foi aberta neste domingo (13), com curadoria de Jal, presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil.

Entre os retratados estão o escultor Victor Brecheret; os pintores Di Cavalcanti, Flávio de Carvalho, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e Antonieta Santos Feio; os escritores Graça Aranha, Menotti del Picchia, Guilherme de Almeida, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Pagu, Plínio Salgado e Manuel Bandeira, o compositor Villa-Lobos e a pianista Guiomar Novaes; e Pagu.

Nem todos os retratados estiveram presentes na Semana, mas contribuíram para o modernismo na América Latina.



As caricaturas ficarão instaladas nas pilastras durante todo o ano.



A entrada é gratuita e não é necessário fazer agendamento prévio. O uso de máscara é obrigatório. Por decreto municipal, também é obrigatória a apresentação de carteira de vacinação contra a covid-19.