Cerimônia marca 100 anos da Escola de Educação Física do Exército

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, esteve presente à solenidade que marcou o centenário da Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx), nesta quinta-feira (10), no Rio de Janeiro. Também estiveram presentes o ministro da Defesa, general Braga Netto, e o comandante do Exército, general Paulo Sérgio, entre outras autoridades.

Localizada no bairro da Urca, dentro da Fortaleza de São João, a escola é responsável por especializar oficiais em educação física e desportos, treinar oficiais médicos em medicina esportiva e capacitar sargentos para o exercício das funções de monitor de educação física, entre outras atribuições.

Na área esportiva, muitos atletas importantes passaram pelos quadros da EsEFEx, como o capitão Cláudio Coutinho, que foi preparador físico da seleção brasileira de futebol que conquistou a copa do mundo de 1970 e posterior técnico do time em 1978 e treinador do Flamengo; os sargentos Adhemar Ferreira da Silva e João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, medalhistas olímpicos no atletismo. O presidente Jair Bolsonaro também passou pela escola, tendo sido o primeiro colocado da turma de 1982.



As instalações da escola também foram utilizadas para o treinamento das enfermeiras voluntárias que participaram da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, de seleções brasileiras de futebol, voleibol, atletismo, além de equipes nacionais das diversas modalidades.

A EsEFEx, no contexto nacional, teve papel importante na área do conhecimento da educação física, tendo sido a primeira instituição a praticar um ensino metódico e racional. Foi referência, por anos, aos professores e pesquisadores, lançando a Revista de Educação Física, para propagar os novos conhecimentos e métodos de ensino e de treinamento físico que os militares desenvolviam ou traziam do exterior.