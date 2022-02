Uerj retoma atividades presenciais no próximo dia 16

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) anunciou hoje (7) o retorno às atividades presenciais a partir do próximo dia 16. A decisão se baseou em nota técnica da Pró-reitoria de Saúde, que assegura que houve queda da infecção pela variante Ômicron do novo coronavírus no município e no estado do Rio de Janeiro, nas duas últimas semanas. O documento avalia também que a taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) de pacientes da covid-19 está dentro dos limites de segurança.

O reitor Ricardo Lodi lembrou que, durante todo o período da pandemia, a Uerj seguiu as recomendações científicas para promover um retorno seguro à sua comunidade acadêmica. Lodi destacou que a principal condição era o compromisso com a vida das pessoas. “E agora não poderia ser diferente quando a situação da pandemia declina em nosso estado”, afirmou.

No dia 16 serão retomadas as atividades administrativas, de ensino, pesquisa e extensão da universidade, inclusive do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-Uerj). Os protocolos de biossegurança serão mantidos, entre eles, o uso de máscaras e a apresentação do comprovante de vacinação para acessar a instituição. O calendário acadêmico aprovado pelo Conselho Universitário, que prevê atividades híbridas de acordo com as prerrogativas de cada unidade, continua em vigor, informou a universidade.