Semestre letivo das Fatecs começa nesta segunda-feira (7)

A partir desta segunda-feira (7), as Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) do Centro Paula Souza (CPS) iniciam o primeiro semestre letivo de 2022. A exemplo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), que voltaram às aulas na última quinta-feira (3), as Fatecs prepararam programação presencial e online para receber os alunos.

“É um momento muito especial, em que os estudantes estão voltando em sua totalidade à sala de aula, após dois anos de pandemia. Por isso, haverá uma atenção voltada ao acolhimento, incluindo atividades de nivelamento e reforço de aprendizagem”, explica o coordenador da Unidade do Ensino Superior de Graduação (Cesu), Rafael Ferreira Alves.

Com o aumento dos índices de transmissão da Covid-19 nas últimas semanas, as Fatecs puderam optar pela presencialidade parcial das turmas até o próximo sábado (12), de acordo com planejamento da instituição. O retorno 100% presencial está previsto para ocorrer a partir do dia 14.

Todas as unidades devem seguir as orientações do Protocolo Sanitário Institucional do CPS, que prevê medidas como uso obrigatório de máscara e álcool em gel, bem como a apresentação do comprovante de vacinação dos estudantes, professores e servidores administrativos, conforme orientação das autoridades sanitárias. A versão atualizada da publicação está disponível na internet.

Portas abertas

Na Fatec São Caetano do Sul, um total de 19 turmas estão sendo esperadas ao longo do dia, grande parte são alunos ingressantes que irão conhecer as instalações da unidade, a estrutura dos cursos e o Protocolo Sanitário. Amanhã, será a vez de outras 18 turmas.

“Tanto os calouros quanto os veteranos estão animados com a oportunidade de vivenciar uma rotina de estudos dentro da faculdade. Afinal, dois terços dos matriculados conheciam a Fatec somente em modo virtual. E nós sabemos o quanto o clima acadêmico é importante para o amadurecimento do jovem”, conta a diretora Adriane Fontana.

A volta presencial também tornou-se motivo de comemoração na Fatec São Sebastião, no litoral norte. “Muitos alunos de regiões mais extremas da cidade percorrem longas distâncias para chegar até aqui. Mesmo assim, não abrem mão dos benefícios trazidos pelo contato direto com seus colegas e professores”, afirma o diretor Daniel Jung. “Além disso, jovens de famílias simples sentem-se mais motivados e prestigiados para estudar tendo acesso à infraestrutura e aos recursos dos laboratórios”, completa.

Outra prioridade na volta às aulas é a busca ativa por estudantes que trancaram a matrícula durante a pandemia. Na Fatec Cruzeiro, localizada no Vale do Paraíba, a diretora Hirene Heringer calcula que houve um aumento no número de rematrículas após contatos feitos pela equipe pedagógica. “O apoio emocional é muito importante neste momento. Uma simples conversa para entender as dificuldades pode ajudar a encontrar alternativas e trazer a pessoa de volta aos estudos”, ressalta.