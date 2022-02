SP entrega creches e libera recursos e convênios para Viradouro e Monte Azul Paulista

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

O Vice-Governador Rodrigo Garcia inaugurou neste sábado (5), nos municípios de Viradouro e Monte Azul Paulista, duas unidades do Programa Creche Escola, destinou recursos para obras em escolas de 14 municípios por meio do Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo (Painsp) e assinou convênios de infraestrutura urbana.

Em visita à região de Barretos, Garcia também entregou o mapeamento da área rural dos municípios por meio do Programa Rotas Rurais e assinou ordem de serviço para obras do Programa Melhor Caminho. O investimento total nas cidades da região é de R$ 33,5 milhões.

“Nós fizemos aqui três ações importantes na área da Agricultura: o convênio da Segurança no Campo – no mês que vem vai chegar aqui as caminhonetes equipadas para realizar a ronda rural em Viradouro, assinamos a ordem de serviço do Melhor Caminho, para melhorar as estradas rurais aqui da região, e entregamos o mapeamento Rota Rural, que identificou 535 propriedades rurais que agora têm endereço pelo georreferenciamento”, disse Rodrigo.

Em Viradouro, foi inaugurada a CMEI Profª Valéria Batista Marques Beato. É a 180ª unidade do Programa Creche Escola entregue na atual gestão, com investimento de R$ 1,4 milhão e capacidade de atendimento a 70 crianças de 0 a 5 anos. Já a CEMEI Profª Emília Barbeiro Messas Della Santina – “D. Melica”, em Monte Azul Paulista, contou com investimento de R$ 1,6 milhão para atender 130 alunos.

Os prédios que abrigam as novas unidades possuem salas pedagógicas, berçários com fraldário e lactário, secretaria, refeitório, banheiros e área de serviço. As edificações também respeitam todas as normas de segurança e de acessibilidade.

Para a viabilização da obra, os municípios devem apresentar um terreno compatível com um dos três modelos de plantas oferecidos pela Secretaria da Educação, além da documentação requerida. Com o projeto, o governo estadual espera expandir o atendimento de alunos dessa faixa etária, prioritariamente, em localidades com maior vulnerabilidade social.

Desde a sua implantação, em 2011, foram entregues 512 unidades dentro do Programa Creche Escola e outras 121 estão em execução.

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

Investimento na Educação

Por meio do Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo (Painsp), da Secretaria da Educação, foram anunciados recursos de R$ 27 milhões para os municípios das Diretorias de Ensino (DEs) de Sertãozinho e Jaboticabal.

Os municípios que receberão os benefícios são: Bebedouro, Guatapará, Jaboticabal, Monte Alto, Monte Azul Paulista, Pradópolis, Taiaçu, Taiuva e Taquaral, Barrinha, Jardinópolis, Sertãozinho, Terra Roxa e Viradouro.

Do total de investimentos, R$ 13 milhões são para construção de uma escola de tempo integral, R$ 3,8 milhões para construção de uma creche, R$ 2,7 milhões para ampliação de dez creches e R$ 6,9 milhões para adequação da rede elétrica de 27 escolas estaduais que serão climatizadas.

O Plano de Ações Integradas do Estado de São Paulo (Painsp) visa facilitar o repasse de recursos financeiros e apoio técnico do Estado de São Paulo aos municípios, por meio da Secretaria da Educação (Seduc-SP), para aquisição de materiais didáticos e equipamentos, melhoria na alimentação escolar, formação e valorização dos profissionais de educação, entre outras ações.

Infraestrutura Urbana

Um investimento total de R$ 3,5 milhões foi autorizado pelo Vice-Governador para diversas obras de infraestrutura urbana. Para Monte Azul Paulista, serão destinados R$ 2 milhões, sendo R$ 500 mil para construção de Centro Cultural; R$ 400 mil para construção de Biblioteca; R$ 600 mil para revitalização de Parque e R$ 500 mil para pavimentação asfáltica de vias urbanas de terra, no âmbito do Programa Nossa Rua.

O município de Viradouro será contemplado com mais de R$ 1,5 milhão, sendo R$ 500 mil para a construção de Praça; R$ 600 mil para implantação de sistema de Iluminação de LED e R$ 450 mil para pavimentação asfáltica de vias urbanas de terra, no âmbito do Programa Nossa Rua.

O Programa Nossa Rua é uma parceria inédita entre o Governo Estadual e os municípios paulistas para a aplicação igualitária em obras de pavimentação asfáltica. Pela proposta, cada cidade beneficiada investe valor equivalente ao repasse estadual.

A partir de agora, a SDR aguarda as Prefeituras encaminharem os projetos executivos para formalização dos convênios e repasse dos recursos.

Melhor Caminho

Rodrigo Garcia ainda assinou ordem de serviço para obras do programa Melhor Caminho. Além de Monte Azul Paulista e Viradouro, as outras cidades contempladas pela iniciativa são Guaíra, Igarapava, Orlândia, São Joaquim da Barra, Taquaritinga, Fernando Prestes, Candido Rodrigues, Palmares Paulista e Paraíso.

O programa tem como objetivo a adequação e conservação das estradas rurais, além de estímulo ao desenvolvimento da zona rural e da agricultura, melhoria do escoamento da produção para facilitar o acesso às propriedades e aos serviços básicos, como saúde e educação.

As Prefeituras de Monte Azul Paulista e Viradouro também receberam os mapas produzidos pelo Programa Rotas Rurais, que tem como apoio a tecnologia da informação e geolocalização reunidas em uma plataforma de acesso remoto.

No total, são 475 propriedades em Monte Azul Paulista e 534 em Viradouro com endereços codificados que permitem rápida localização, trazendo diversos benefícios para o homem do campo e mais qualidade de vida. A plataforma conta também com a função off-line, caso a região tenha baixo sinal de internet, facilitando o uso.