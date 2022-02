Covid-19: Metrô do Rio será grátis para crianças no dia de vacinação

A concessionária MetrôRio, que opera o transporte metroviário na capital fluminense, anunciou hoje (4) que crianças acima dos 5 anos poderão voltar para casa gratuitamente no dia em que receberem a vacina contra a covid-19.

Para isso, será necessário que o responsável apresente o comprovante de vacinação da criança e um documento com foto que a identifique.

A campanha, chamada de Movimento Estação Vacina, foi estendida apenas às crianças e não inclui a viagem do responsável que a acompanhe ao posto de vacinação.

No caso dos adultos, a gratuidade é possível para aqueles que comprovarem que receberam a segunda ou terceira dose das vacinas contra a covid-19 no dia do embarque.

A iniciativa começou em setembro de 2021, destinada a adultos que recebessem a segunda dose. Em dezembro, a empresa estendeu o benefício também aos passageiros que tomaram a dose de reforço.

Segundo a MetrôRio, já foram cerca de 2 mil embarques gratuitos de clientes vacinados nas linhas 1, 2 e 4. Além dos trens, os passageiros também podem usufruir do benefício nos ônibus do Metrô na Superfície.