SP autoriza novas unidades do Poupatempo e anuncia investimentos no Vale do Paraíba

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

O Vice-Governador Rodrigo Garcia autorizou, nesta quinta-feira (3), a implantação de cinco novas unidades do Poupatempo, sendo quatro delas para o Vale do Paraíba e uma para o Alto Tietê, na Região Metropolitana de São Paulo. Também foram anunciados investimentos nas áreas de infraestrutura urbana, agricultura e habitação. Garcia fez ainda a entrega de uma creche escola e visitou duas fábricas na região do Vale do Paraíba, onde acompanhou anúncios de novos investimentos privados.

“Estou aqui em Guaratinguetá entregando um equipamento que vai atender a mais de 100 crianças, depois de vir de Lorena na expansão da Granja Mantiqueira, e estamos caminhando para Taubaté na ampliação da Malteria Soufflet. Isso mostra a atenção do Governo de SP com o Vale do Paraíba e o Vale Histórico. Tivemos grandes anúncios recentes aqui na região, como o novo hospital estadual de Cruzeiro e estradas vicinais que estão em recuperação, preparando o Vale para a retomada econômica e geração de emprego e renda depois da pandemia”, destacou Garcia.

O Vice-Governador iniciou a agenda em Lorena, em visita à planta da nova granja tecnológica do Grupo Mantiqueira, que receberá aporte total de R$ 120 milhões por parte da empresa. O empreendimento conta com apoio do Governo de SP, por meio da InvestSP (Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade) que ofereceu assessoria em áreas como tributária, ambiental e de infraestrutura, garantindo a aplicação do investimento privado na região.

A granja começou a operar parcialmente e, ao final da implantação prevista para 2023, abrigará 1,2 milhão de aves e produzirá até 1 milhão de ovos por dia. Quando estiver concluída, a unidade terá 50 colaboradores diretos e movimentará algo em torno de R$ 220 milhões por ano. O empreendimento também será referência em sustentabilidade, bem-estar animal e adoção de medidas para neutralizar a emissão de CO2.

Em seguida, Rodrigo Garcia visitou o município de Guaratinguetá onde anunciou a implantação de cinco novas unidades do Poupatempo, sendo quatro delas para a região do Vale do Paraíba, em Aparecida, Cachoeira Paulista, Cunha e Potim. Garcia também autorizou um posto para a cidade de Guararema, no Alto Tietê. No total, serão beneficiados cerca de 150 mil habitantes nos cinco municípios.

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

Cada nova unidade do Poupatempo contará com investimento de R$ 130 mil pelo Estado e terá capacidade para realizar cerca de 130 atendimentos por dia. A viabilização dos projetos será feita por meio de convênios entre os governos estadual e municipal, cabendo às prefeituras as indicações dos locais e infraestrutura dos imóveis. A parceria permite ainda a inclusão de serviços municipais nos canais digitais do Poupatempo.

Investimentos

O Vice-Governador anunciou o início de quatro novas obras do programa Melhor Caminho, que tem como objetivo melhorar as condições de rodovias em zonas rurais para facilitar o escoamento da produção e estimular o desenvolvimento agrícola. Serão contemplados os municípios de Caçapava, Monteiro Lobato, Morungaba e Nazaré Paulista. Rodrigo Garcia e o Secretário de Agricultura e Abastecimento, Itamar Borges, realizaram a assinatura da ordem de serviço para início imediato das obras.

Garcia também autorizou a construção de 36 casas do Programa Nossa Casa-CDHU, no município de Guaratinguetá. Serão investidos R$ 3,8 milhões no empreendimento localizado no bairro Santa Luzia. As casas terão dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e área útil de 52,96 metros quadrados. O sorteio para a seleção das famílias já ocorreu em 2020 e o financiamento dos imóveis seguirá os critérios da CDHU e as novas diretrizes da Política Habitacional do Estado, que preveem juros zero para famílias com renda mensal de até cinco salários mínimos.

O município de Guaratinguetá também será beneficiado com a liberação de R$ 800 mil para construção de uma ciclovia na Avenida Nossa Senhora de Fátima. Os recursos serão repassados de convênio entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR). A SDR aguarda que a Prefeitura de Guaratinguetá encaminhe o projeto executivo para celebração do contrato e início das obras.

Creche

Durante a visita a Guaratinguetá, o Vice-Governador, Rodrigo Garcia, entregou mais uma unidade do Programa Creche Escola. Esta é a 176ª creche escola da atual gestão e contou com investimento de mais de R$ 2,3 milhões da Secretaria da Educação do Estado em parceria com a prefeitura local.

A EMEI Professora Helena Vaz de Lima Soliva tem capacidade para atender 150 crianças de 0 a 5 anos. O prédio possui salas pedagógicas, berçários com fraldário e lactário, secretaria, refeitório, banheiros e área de serviço. A unidade também respeita todas as normas de segurança e de acessibilidade.

Taubaté

A agenda no Vale do Paraíba foi encerrada em visita à planta da Malteria Soufflet no município de Taubaté, que anunciou ampliação da capacidade de produção e estocagem de malte para indústria cervejeira. A empresa francesa é a segunda maior produtora de malte do mundo, com presença em mais de 20 países e 6.585 funcionários no mundo.