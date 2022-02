Projeto apoiado pelo Governo do Estado usa poesia na aprendizagem de cálculo e linguística

Textos literários produzidos pelos alunos foram expostos durante atividades dentro da comunidade escolar

Aperfeiçoar habilidades linguísticas de leitura e escrita, despertar o raciocínio lógico dos alunos para cálculos e fórmulas matemáticas, usando a poesia como estratégia, é um dos objetivos do projeto “Aprender Português e Matemática através de Poemas”, realizado na Escola Estadual Vicente Telles de Souza, na zona oeste de Manaus. A pesquisa recebe apoio do Governo do Estado, por meio daFundação de Amparo e Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), via Programa Ciência na Escola (PCE), Edital nº 004/2021.

De acordo com a coordenadora do projeto, Zilma Silva, mais de 70 poemas e textos literários foram produzidos por 90 alunos do 1º ano do Ensino Médio, que participaram de modo ativo do projeto, realizando pesquisas, produções, leituras, interpretações e exposições.

“As atividades de interpretação e declamação de poesia, leitura de letras de músicas, destacam-se como os principais exercícios desenvolvidos; estes proporcionaram uma maior interação nas aulas, nas quais houve notável aprimoramento das habilidades interpretativas em enunciados de questões-problema na disciplina de matemática, bem como nos textos trabalhados nas aulas de português”, destacou a professora.

A ligação entre língua portuguesa, matemática e poesia foi possível por meio do estudo de poemas do escritor carioca Millôr Fernandes, da análise das letras de músicas do cantor Gabriel, o Pensador, além da própria criação e resolução de problemas matemáticos relacionados ao tema do projeto, com o objetivo de facilitar a máxima compreensão por parte dos estudantes.

Zilma afirma que, apesar das dificuldades enfrentadas por conta da pandemia de Covid-19, os alunos seguem com a produção de textos em casa e na escola que são declamados durante exposição oral e escrita em salas de aula. As atividades têm contribuído para reduzir as dificuldades de escrita e de leitura dos estudantes, além da aversão que os alunos possam ter pela disciplina de matemática.

Apoio da Fapeam

O PCE é uma ação criada pela Fapeam direcionada à participação de professores e estudantes de escolas públicas estaduais do Amazonas e municipais de Manaus em projetos de pesquisa científica e de inovação tecnológica, desenvolvidos nas escolas.

Para a professora Zilma, é indispensável o trabalho que a Fapeam realiza ao apoiar iniciativas que buscam transformar para melhor a educação no estado.

“A Fapeam, enquanto fundação de apoio e promoção de pesquisas, faz-se indispensável tanto para o aluno, futuro profissional pesquisador, quanto para o professor orientador, cuja missão é mediar o processo desenvolvedor da autonomia na construção do conhecimento”, finalizou.

Inscrições abertas

O edital da edição 2022 do PCE foi lançado no dia 27 de janeiro. A Fapeam recebe inscrições para este programa até as 17h do dia 11 de março. Podem se inscrever professores de escolas públicas do estado do Amazonas ou municipais de Manaus, que trabalhem com turmas a partir do 5º ano ou no Ensino Médio e suas modalidades: educação de jovens e adultos, educação escolar indígena, atendimento educacional específico e Projeto Avançar.

Para saber mais sobre esse e demais editais da Fapeam basta consultar o site http://www.fapeam.am.gov.br/editais/?aba=editais-abertos.