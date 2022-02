EpagriTec: plataforma para celulares que traz informações técnicas sobre as principais cadeias produtivas de SC

Agricultores e técnicos catarinenses já podem contar com o EpagriTec, uma nova forma de buscar soluções técnicas para o agro catarinense. O dispositivo, que pode ser acessado pelo aplicativo Epagri Mob, é um acervo de informações técnicas sobre importantes cadeias produtivas do Estado. “Seu objetivo é facilitar aos técnicos de campo e agricultores o acesso, a difusão e a busca do conhecimento agropecuário, deixando ao alcance de todos o que há de mais atual nos principais sistemas produtivos agropecuários catarinenses”, explica Rafael Morales, pesquisador da Estação Experimental da Epagri em Itajaí e um dos desenvolvedores da ferramenta.

Até o momento estão disponíveis informações de três cadeias produtivas (tomate, cebola e arroz irrigado), mas esse acervo será ampliado ao longo do tempo. O EpagriTec traz informações fundamentais para cada uma destas culturas, como calagem e adubação, cultivares disponíveis no mercado, fitossanidade, nutrição mineral, sistemas de produção, tratos culturais, manejo de plantas daninhas, zoneamento para Santa Catarina, entre outras.

“O conteúdo técnico disponibilizado na plataforma, em sua grande maioria, tem por base experiências e observações práticas dos profissionais da Epagri em território catarinense, o que possibilita maior assertividade no uso das informações pelo usuário. Nos assuntos em que a Epagri não trabalha, foi feita uma revisão de literatura para disponibilizar o que há de mais atual sobre cada tema”, argumenta o pesquisador.

Vantagens

O serviço, que é gratuito, tem inúmeras outras vantagens, entre elas, a exibição de fotos, vídeos e arquivos que facilitam a compreensão dos temas. Também será constantemente atualizado com conteúdo técnico-científico gerado pelos extensionistas e pesquisadores da Epagri. “Este processo possibilitará enriquecer o acervo da plataforma com medidas práticas aplicadas para resolução dos problemas”, pondera Rafael.

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Para Rafael, a diagnose visual é uma das opções de navegação mais interessantes do EpagriTec. Nesta área, o usuário poderá navegar por imagens, usando como base as características visuais do problema encontrado na lavoura. Caso o usuário tenha um problema que esteja levando ao amarelecimento das folhas, por exemplo, é possível que ele não saiba ao certo se é uma questão nutricional, um vírus, um fungo ou uma bactéria, o que dificulta muito achar o problema dentro de um conjunto amplo de informações. A diagnose visual se propõe a ajudar nesta identificação, pois todos os problemas que ocorrem nas folhas estarão agrupados no campo diagnose visual.

Para acessar o EpagriTec, o usuário precisa baixar em seu celular o aplicativo Epagri Mob, disponível para download gratuito nos sistemas Android e iOs. Também será possível acessar via computador, pelo site da Epagri, na aba Minha Epagri. O sistema foi desenvolvido por pesquisadores da Estação Experimental da Epagri em Itajaí em parceria com profissionais do Departamento Estadual de Gestão da Tecnologia de Informação (DEGTI) da Epagri.

Informações e entrevistas

