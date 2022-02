Governo anuncia novo Polo Industrial e R$ 49 milhões para obras viárias em Itu

Foto: Reprodução/Secom Estado de São Paulo

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (2) a criação do Polo Industrial e Tecnológico de Itu, em parceria entre a InvestSP – Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade – e a Prefeitura local. Doria também entregou uma quadra poliesportiva reformulada e autorizou investimentos de R$ 49 milhões em obras viárias na cidade.

“Hoje nós estamos iniciando o projeto do Polo Industrial e Tecnológico de Itu. E é uma iniciativa que em um ano de implantação já se materializa. Em 12 meses, a gente já começa a ver resultados de empregos e geração de startups, isso vai ser muito bom pelo lado social e econômico. Só a perspectiva de geração de postos de trabalho, neste polo daqui a 12 meses, é em torno de 2 mil a 2,5 mil pessoas”, disse Doria.

O Polo Industrial e Tecnológico de Itu deverá ocupar uma área de 1 milhão de metros quadrados, em área doada pelo Estado ao município em 2008, às margens das rodovias SP-75 e SP-79. Por meio da InvestSP, o Governo do Estado vai oferecer planejamento técnico, ambiental e de infraestrutura ao projeto, além de suporte na atração de investimentos.

Durante o anúncio, Doria acompanhou a apresentação do projeto de lei municipal que define as normas para criação do Polo Industrial e Tecnológico de Itu. A partir da aprovação do texto, a Prefeitura vai executar estudos ambientais e projetos de infraestrutura e saneamento até a obtenção de licenças e autorizações estaduais para execução do projeto.

Obras viárias

Na visita a Itu, o Governador João Doria anunciou a liberação de R$ 32,5 milhões para obras de pavimentação da estrada vicinal do Pinheirinho, ligação de Itu até a Rodovia Castelo Branco. Os serviços vão contemplar um total de 16,9 km de extensão e serão viabilizados na fase 5 do programa Novas Vicinais, executado pela Secretaria de Logística e Transportes por meio do DER.

Doria também autorizou o repasse de R$ 15 milhões para obras na Estrada Municipal Augusto Zanoni, também conhecida como Estrada do Taperinha. O recurso será liberado por meio da linha de crédito disponibilizada pelo Programa Desenvolve Municípios, uma parceria entre as Secretarias de Desenvolvimento Regional, da Fazenda e o Desenvolve SP. A SDR e o Desenvolve SP aguardam a Prefeitura de Itu iniciar as obras para o repasse dos recursos.

Além disso, o Governo de SP fez a liberação de R$ 1,5 milhão para obras de infraestrutura urbana no âmbito do Programa Nossa Rua. O convênio a ser firmado entre a Secretaria de Desenvolvimento Regional e a prefeitura de Itu vai viabilizar serviços de pavimentação de vias da cidade.

Esportes

Doria também fez a entrega da quadra poliesportiva reformulada em um centro municipal de esportes e lazer. A Secretaria de Esportes do Estado investiu R$ 297,5 mil em melhorias, entre elas um novo piso emborrachado e utilizado em competições certificadas por federações e confederações nacionais e internacionais. A quadra recebeu nos gols de futebol de salão e handebol, tabelas de basquete e também um revestimento de proteção do piso para realização de eventos diversos.

Por fim, o Governador ainda autorizou o repasse de R$ 700 mil ao município para construção de uma pista de atletismo. O convênio a ser firmado com a SDR por meio do Programa Parcerias.