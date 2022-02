Epagri apresenta tecnologias e entrega veículos em Jacinto Machado, nesta semana

Durante o maior evento do agronegócio do Sul Catarinense – o 18° Agroacelerador, realizado em Jacinto Machado nesta quarta e quinta-feira (2 e 3/2), a presidente da Epagri, Edilene Steinwandter, fará a entrega de cinco carros para as equipes de extensão rural da região de Criciúma. A cerimônia será no dia 3, às 10h30min, durante a abertura oficial do evento, que acontece no Campo Demonstrativo da Cooperja. Mantendo a tradição, a Epagri também participa do evento apresentando tecnologias da pesquisa agropecuária e da extensão rural em 10 vitrines tecnológicas.

Serão entregues cinco Fiat Mob para as equipes de Jacinto Machado, Cocal do Sul, Criciúma, Içara e Meleiro. Para esta compra foram investidos R$335,5 mil, pagos com recursos próprios da Epagri decorrentes dos serviços prestados em todo Estado. “Com essa entrega teremos um veículo com ar-condicionado e direção hidráulica em cada escritório municipal. Isso traz melhoria nas condições de trabalho dos extensionistas”, comemora o gerente da regional da Epagri de Criciúma, Edson Borba.

Tecnologias da Epagri

Nos dois dias do 18° Agroacelerador, a Epagri vai apresentar tecnologias para a produção de maracujá, pitaia, banana, arroz irrigado, feijão, pecuária e plantas bioativas. A Empresa fará parte também do 4º Fórum do Arroz, quando o extensionista de Morro Grande, Reginaldo Ghellere, vai falar dos desafios na gestão da propriedade e da perspectiva de mercado na pós-pandemia, bem como será responsável pelo painel sobre manejo integrado de pragas e doenças na pitaia, com o pesquisador da Estação Experimental de Itajaí, Marcelo Haro.

No espaço da Epagri os visitantes ainda poderão conferir o SCS 125 – o 33º cultivar de arroz irrigado lançado pela Empresa. Ele foi desenvolvido pela Estação Experimental da Epagri em Itajaí considerando todas as características de clima, de solo e da indústria catarinense. Esse novo cultivar se destaca pelo alto potencial produtivo, tem um ótimo arranque inicial, é altamente vigoroso e com ótima sanidade.

O evento

O 18° Agroacelerador é realizado anualmente pela Cooperja para atualizar e capacitar o agricultor através de informações técnicas, manejo e pesquisa. O evento também visa apresentar as potencialidades do agronegócio e proporcionar trocas de experiências para transferência de tecnologias aos agricultores, direcionado ao aumento da produtividade, gestão da propriedade, diversidade, rentabilidade e melhor qualidade de vida.

Em 2021, por conta da pandemia, o evento foi realizado no formato digital. Este ano será no formato híbrido, ou seja, presencial e ao vivo. A programação acontece em uma área de 140 mil metros quadrados, com estrutura planejada para receber os visitantes e apresentação das tecnologias. São mais de 120 vitrines tecnológicas instaladas em arroz, soja, milho, feijão, soja na várzea, banana, maracujá, hortaliças, pitaia, lúpulo, pastagens, plantas bioativas, pecuária, exposição de animais, máquinas, equipamentos e veículos.

O evento é gratuito. Mais informações e inscrições aqui.

Mais informações e entrevistas:

Edson Borba, gerente da regional da Epagri em Criciúma, fone: (48) 48 99622-1605.