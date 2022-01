Pix: Brasileiros estão pagando tarifas de até R$ 150 e não sabem

Em 2021, tiveram início as cobranças por Pix de empresas. Apesar de ser autorizado o recolhimento de quantias apenas para pessoas jurídicas, algumas taxas podem chegar a valores bastante altos, em torno de R$ 150. E o pior: muita gente nem sabe que está pagando isso.

Um exemplo é o banco Santander que, desde o dia primeiro de janeiro, começou cobrando o valor de R$ 2,50 a cada retirada de dinheiro por empresas via Pix Troco ou Pix Saque. O Banco do Brasil também aderiu à prática, e passou a cobrar a quantia de R$ 2,90 a cada saque realizado por quem tem CNPJ.

Quais bancos não cobram taxa do Pix?

Somente a Caixa Econômica Federal, o Inter, o Nubank e o C6 não cobram taxas para pessoas jurídicas. Além disso, empresas individuais e Microempreendedores Individuais (MEIs) também ficam de fora da cobrança em razão da sua categoria de atuação.

Apesar de algumas isenções, algumas tarifas podem chegar a R$ 150 por donos de empresas que utilizam o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central (BC).

E isso tem gerado preocupação no gerente executivo da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL), Daniel Sakamoto. Segundo ele, a questão envolvendo as taxas bancárias no Pix pode se tornar um problema para a entidade, que tem recomendado aos empresários que façam uma pesquisa de preço de tarifas entre os bancos.

O executivo reforça que o custo final acaba sempre sendo repassado ao consumidor, fator que pode se tornar um diferencial para os lojistas.

“A adoção do Pix reduziu os custos, mas as taxas podem retirar parte dessa vantagem. O micro e o pequeno empresário tem que fazer conta pequena mesmo, tudo pesa. Por isso é importante pesquisar. E não é porque o Pix está cobrando taxa que ele deixa de ser competitivo”, concluiu.