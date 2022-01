Pinacoteca tem exposição sobre centenário da Semana de Arte Moderna

Para celebrar o centenário da Semana de Arte Moderna, que acontece em fevereiro, a Pinacoteca de São Paulo abriu a exposição Modernismo: Destaques do Acervo. A mostra fica em cartaz até o dia 31 de dezembro.

A mostra é composta por 134 obras de artistas ligados ao modernismo. Quadros estarão espalhadas por diversas salas do museu. Dentre as obras está a pintura Amigos, de Di Cavalcanti, que fez parte da exposição histórica que inaugurou a Semana de Arte Moderna, no Theatro Municipal de São Paulo. Também estará em destaque a obra Antropofagia, de Tarsila do Amaral.

A entrada na Pinacoteca é gratuita aos sábados. Para entrar nas dependências do museu é necessário apresentar comprovante de vacinação contra a covid-19. Mais informações sobre a exposição podem ser obtidas no site da Pinacoteca.