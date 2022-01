A Caixa Econômica Federal divulgou na noite de hoje (27) o resultado do sorteio número 2.447 da Mega Sena. As seis dezenas sorteadas são

13, 19, 29, 42, 49 e 52

Nenhum apostador acertou as dezenas sorteadas. O prêmio acumulado estimado é de R$ 31 milhões.



Esta é a Mega-Semana de Verão que oferece uma chance extra ao apostador, com sorteios na terça-feira (25), hoje e no sábado (29).