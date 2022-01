Comissão do Zoneamento Ecológico-Econômico tem representantes de povos indígenas do sul do Amazonas

Os indicados atuarão como titular e suplente para coordenar as ações dentro de suas comunidades

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), em uma reunião on-line realizada na terça-feira (25/01), recebeu as indicações de nomes de representantes de lideranças de povos indígenas do sul do Amazonas, para fazerem parte da Comissão Estadual do Zoneamento Ecológico-Econômico (Cezee). As lideranças irão contribuir na elaboração da atualização do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) daquela região.

A Cezee é uma ação específica que faz parte do Programa Desenvolve Amazonas, que está inserido no Plano Plurianual (PPA 2020-2023) do Governo do Estado. A Sedecti preside a Comissão e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) é a secretaria executiva da Cezee.

O secretário executivo de Desenvolvimento Econômico da Sedecti, Renato Freitas, que presidiu a reunião, comentou sobre a participação dos novos membros.

“A reunião que tivemos com os representantes dos povos indígenas da região sul do Amazonas, foi muito importante dentro do processo de indicação para compor a Cezee. Estamos trabalhando com total transparência e privilegiando a participação de todas as áreas da sociedade, conforme determina o Decreto que estabeleceu a Comissão”, reforçou Renato Freitas.

Inclusão – Antônio Enésio Tenharin, que também é secretário executivo municipal da cidade de Humaitá, avaliou como positiva a reunião.

“Gostei da reunião pela inclusão de nossa região e, também, de poder participar desse processo. Na minha avaliação, tem tudo para dar certo. Queremos contar com a agricultura mecanizada, criação de peixes, galinha caipira e apoio técnico. A nossa maior dificuldade é o transporte para escoamento de nossa produção”, revelou Tenharin.

Os próximos passos da Cezee será a elaboração do plano de trabalho para a atualização do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) do Purus. A Comissão também está trabalhando na captação de recursos para os ZEEs do Madeira e do Baixo Amazonas. A próxima reunião deve acontecer em fevereiro e contará com a participação de todos os membros da Comissão.