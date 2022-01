Governo paulista lança ciclovia que liga cidades da Rota das Frutas

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou hoje (26) o lançamento de nova ciclovia turística no estado, desta vez, na chamada Rota das Frutas, que engloba as cidades de Jundiaí, Louveira, Vinhedo e Itatiba. Com 75 quilômetros, a ciclovia é uma parceria do governo com o Grupo CCR, que administra diversas rodovias paulistas.



Doria informou que a Ciclorrota das Frutas está totalmente concluída, tem quatro pontos de acesso, todos com banheiros, espaços para alimentação e áreas para estacionamento seguro das bicicletas e dos automóveis que forem levar os ciclistas até lá.



“Todo o trajeto está devidamente sinalizado, no padrão internacional, monitorado com câmeras de segurança e também com assistência mecânica e de saúde. Toda a estrutura é pensada não apenas para os que apreciam essa prática, mas também para o turismo. A Nova ciclorrota turística gera oportunidades de emprego e negócios em toda a região, diz governo estadual. É a primeira vez que se criam ciclorrotas em rodovias no país.

O trajeto da Rota das Frutas passa por pontos turísticos como o Mosteiro de São Bento, no município de Vinhedo; pela estação ferroviária, em Louveira; e por inúmeras propriedades frutíferas e comércios regionais.



No fim do ano passado, foi inaugurada a Rota das Flores, em Holambra, com 14 quilômetros. Mais três rotas podem ser lançadas ainda neste ano: a primeira interligará as regiões de Caieiras e Nazaré Paulista, a segunda será a Alphaville/Romeiros e a terceira ficará entre Mogi das Cruzes e Guararema.