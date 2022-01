Costa Marques e Buena Vista na Bolívia serão interligadas por um ferry boat

O intercâmbio de mercadorias que já acontece entre o Brasil e a Bolívia passando por Rondônia e outros estados, promete a partir de 2022 estender a possibilidade de transporte internacional utilizando outra rota. Estudos e discursões entre as autoridades dos dois países planejam a interligação das cidades Costa Marques (RO) e Buena Vista, capital da província de Ichilo, localizada no departamento (estado) de Santa Cruz por meio de um ferry boat.

A expectativa é que o projeto pudesse ser posto em prática neste primeiro semestre de 2022, mas devido a questões aduaneiras da Bolívia, a data poderá ser esticada.

Por parte do governo brasileiro a conversa já está adiantada com a Policia Federal, a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Ministério da Agricultura e Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT).

De acordo com o deputado federal Lúcio Mosquini (MDB) a cobrança recai agora aos representantes da Bolívia, “que deverão iniciar as providencias exigidas pelo governo brasileiro para a realização do comercio de fronteira”, explica.

A expectativa é que o transporte aconteça pelo menos duas vezes ao mês, devendo operar no sistema de importação e exportação. Também é previsto transporte de automóveis.