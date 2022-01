Agência Brasil ultrapassou 250 milhões de visitas em 2021

A audiência das matérias publicadas pela Agência Brasil conseguiu alcance relevante em 2021. A produção jornalística repercutiu significativamente com 259 milhões de visitas entre os meses de janeiro a dezembro do último ano. Foram mais de 127 milhões de visitas diretas e quase 132 milhões em sites que replicaram os conteúdos no país e também no exterior.

A medição é feita pela ferramenta ABTracker 2.0, que considera o acesso às páginas da própria agência pública de notícias da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Os assuntos vinculados à editoria Economia, com destaque para prestação de serviço, foram os que mais despertaram a atenção do leitor. A análise mostra que há demanda por temas factuais, pautas críveis e acompanhamento de novidades que interferem na rotina do brasileiro.

O monitoramento revela que as reportagens de utilidade pública fazem a diferença na vida das pessoas. Os números comprovam esse interesse. Abril foi o mês com a maior presença digital da Agência Brasil, com cerca de 14,2 milhões de visitas.

Para a gerente executiva da Agência Brasil, Juliana Andrade, a elevada escala de leitura é resultado da credibilidade que a marca transmite e da consistência das informações oferecidas à sociedade. "O interesse público norteia nosso trabalho jornalístico, com foco no cidadão e em valores bem determinados, como a precisão e a clareza nos dados - fatores que exigem um padrão de qualidade de excelência", avalia.

Alcance dos conteúdos

O aumento da visitação às notícias da Agência Brasil é comprovado pela quantidade de reportagens elaboradas por profissionais da EBC acessadas na mídia comercial. Inúmeras páginas replicam os conteúdos oferecidos gratuitamente desde que citada a fonte.

Em 2021, foram quase 132 milhões de visitas a matérias postadas em sites externos que utilizam material da Agência Brasil. Em agosto, as visitas superaram a marca de 16 milhões de cliques nessas produções de teor jornalístico elaboradas pela empresa de comunicação pública.

Essa influência pode ser vista, também, pelas solicitações de busca sobre as reportagens na internet, em portais estrangeiros. Em novembro, a Agência Brasil aumentou o serviço de conteúdos em inglês e espanhol.

A procura por notícias nos dois idiomas aumentou expressivamente desde o dia 26 daquele mês. As pesquisas cresceram 81% em comparação à semana anterior nos textos em inglês e 162% quando os números se referem à versão em espanhol.

Somados os acessos à Agência Brasil e aos portais da mídia tradicional, setembro foi o mês com mais visitas às notícias elaboradas pelo jornalismo público.

A Diretora de Jornalismo da EBC, Sirlei Batista, destaca que a análise compreende ainda o comprometimento com a cadeia de valor da notícia. “O número de conexões mencionado demonstra a confiança da audiência no material publicado pela EBC. Observa-se que existe necessidade e espaço para reportagens cujo embasamento assegura a qualidade, uma referência no que diz respeito ao trabalho de jornalismo na empresa.”

As perspectivas para 2022 são promissoras ao se levar em conta os dados mais recentes. Os registros mensais revelam a proporção de conteúdo produzido pelas equipes. "A Agência Brasil publica uma média de 1,5 mil matérias por mês. Sempre prezando pela qualidade, credibilidade e boa apuração ", ressalta a gerente de redação do veículo, Bruna Saniele.

De acordo com os dados consolidados no final do ano, só em dezembro aproximadamente 29 mil matérias diferentes foram acessadas por outros 11 mil sites.

A inovação e o respeito à cidadania são premissas do jornalismo público. Além dos parâmetros quantitativos já citados, os critérios relacionados à contribuição para o desenvolvimento da consciência crítica das pessoas atribuem ainda mais responsabilidade aos profissionais envolvidos.