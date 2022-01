São Paulo lança 150 mil vagas para Programa Bolsa Trabalho

O governo de São Paulo abriu 150 mil vagas para o Bolsa Trabalho, programa estadual que oferece oportunidades de renda e qualificação profissional para a população desempregada. Mulheres, segundo o governo, terão prioridade nas vagas.

A bolsa oferecida é de R$ 540 por mês para os cidadãos realizarem atividades em órgãos públicos municipais ou estaduais. A carga horária é de quatro horas por dia, e o contrato é de cinco meses. Além disso, haverá um curso de qualificação profissional para os participantes. O investimento do governo é de R$ 415 milhões.

Seis cursos são oferecidos no programa: auxiliar de controle de produção de estoque, gestão administrativa, gestão de pessoas, organização de eventos, rotinas e serviços administrativos e secretariado e recepção.

Serão aceitas inscrições de moradores do estado que estejam desempregados, sejam maiores de 18 anos e tenham renda familiar de até R$ 550 por pessoa. A inscrição terá início no dia 25 de janeiro e vai até 7 de fevereiro. As inscrições estão sendo feitas pela internet.