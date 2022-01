Fatecs divulgam matrículas aprovadas da 1ª chamada do Vestibular

A partir das 15 horas desta terça-feira (18), os candidatos que integram a primeira relação dos convocados do processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) para o primeiro semestre de 2022 podem conferir se sua matrícula foi aceita pelo Sistema Acadêmico das Fatecs. As exceções são as matrículas para as Fatecs São Paulo e Guaratinguetá que estarão nos sites Fatec SP e Fatec Online, respectivamente.

Caso a matrícula tenha sido indeferida, é possível reenviar a documentação corrigida nos próximos dias 19 e 20, pelas mesmas plataformas. O resultado do recurso será divulgado em 24 de janeiro, após análise.

Quem tiver dificuldade de acesso ao sistema de matrícula online, poderá utilizar um computador com acesso à internet que a Fatec vai disponibilizar, agendando dia e horário previamente. Para atendimento na unidade, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial e também respeitar as demais medidas de proteção do Protocolo Sanitário Institucional do Centro Paula Souza (CPS).

A segunda lista de convocados será divulgada no dia 31 de janeiro, a partir das 15 horas, pelo site vestibularfatec.com.br. Se as vagas não forem preenchidas, novas convocações serão enviadas ao e-mail pessoal do candidato, cadastrado para o recebimento das notificações do Vestibular.

É importante ressaltar que o acompanhamento das etapas do processo seletivo, a verificação das listas de convocação e leitura atenta do Manual do Candidato e da Portaria do Vestibular são de inteira responsabilidade do candidato.

Confira as próximas datas do calendário:

19 e 20 – Prazo para acerto da documentação de matrícula da primeira chamada;

24 de janeiro, a partir das 15 horas – Divulgação das matrículas deferidas e indeferidas;

31 de janeiro, a partir das 15 horas – Divulgação da segunda chamada pelo site do Vestibular e convocação para envio dos documentos de matrícula;

1º de fevereiro – Matrícula dos convocados na segunda lista e envio de documentos por meio digital;

3 de fevereiro, a partir das 15 horas – Divulgação da lista de deferimento e indeferimento da segunda chamada;

4 de fevereiro – Prazo para acerto da documentação de matrícula da segunda chamada;

8 de fevereiro, a partir das 15 horas – Divulgação das matrículas deferidas e indeferidas da segunda chamada após acerto de documentação.

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-596 9696 (demais localidades) ou em www.vestibularfatec.com.br.