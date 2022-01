Após casos de covid-19, Observatório Nacional suspende atividades

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) determinou a suspensão das atividades presenciais do Observatório Nacional (ON). A decisão consta em portaria publicada nesta sexta-feira (14) no Diário Oficial da União (DOU). A medida foi tomada após elevado número de casos confirmados de covid-19 terem ocorrido, ao longo da última semana, entre os servidores e colaboradores do órgão. Somente atividades essenciais do ON seguirão em funcionamento neste período.

Sediado no Rio de Janeiro, o Observatório Nacional foi fundado em 1827, pelo imperador D. Pedro I, e é considerado uma das instituições científicas mais antigas do Brasil. Atualmente, desenvolve atividades de pesquisa e desenvolvimento nas áreas de astronomia, geofísica e metrologia em tempo e frequência, além da formação de pesquisadores e capacitação profissional.