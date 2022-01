Chuva: imagens de drone mostram destruição em Santa Luzia

Novas imagens feitas por drones mostram a destruição que tomou conta de Santa Luzia, cidade na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Com as fortes chuvas, o Rio das Velhas inundou a cidade, que está ilhada.

Os drones conseguiram mostrar as pontes praticamente cobertas que dão acesso à cidade e avenidas tomadas pela água. De cima, também é possível ver que o rio atingiu casas e estabelecimentos comerciais. As árvores parecem pequenos arbustos no meio da água.

© Ricardo Carvalho/SIGMA GEOTECNOLOGIAS Imagens de drone mostram cidade tomada pela águ

Bairros às margens do Rio das Velhas estão inundados. As duas pontes sobre o Rio das Velhas foram interditadas pela prefeitura local e Defesa Civil.

No domingo (09/01), a prefeitura de Santa Luzia criou um novo ponto de apoio, na Escola Estadual Geraldo Teixeira da Costa, para prestar ajuda aos afetados pelas chuvas. Um primeiro ponto de apoio já funciona na Escola Municipal José Augusto Resende.

Os locais servem para acolhimento, direcionamento e prestação de atendimento a todos que necessitarem de alojamento temporário.