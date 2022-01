Capes prorroga prazos de projetos internacionais

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) informou que prorrogou o prazo para execução dos projetos de pesquisa de cooperação internacional com vigência prevista para 2021 e 2022. A medida foi tomada em função dos impactos da pandemia da covid-19 no funcionamento de universidades em diversos países.

Com a prorrogação, os projetos com término programado para 2021 poderão ser executados até 31 de dezembro deste ano. Os trabalhos que deveriam ser finalizados neste ano poderão ser estendidos até 31 de dezembro de 2023.

A extensão do prazo poderá ser solicitada pelo coordenador do projeto por meio do Sistema Linha Direta da Capes e deverá conter o relatório de atividades e plano de trabalho que demonstre a viabilidade e alcance dos objetivos programados. Além disso, o prazo final para a conclusão do trabalho deve ser indicado pelo coordenador.

Segundo a Capes, a prorrogação permitirá a implementação do apoio financeiro dos projetos dentro do novo período do trabalho.