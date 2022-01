CNH do Distrito Federal vencida em 2020 deve ser renovada até dia 31

O Detran informou hoje (6) que os motoristas habilitados no Distrito Federal (DF) que estão com a carteira nacional de habilitação (CNH) vencida desde junho, julho e agosto 2020 têm até o dia 31 deste mês para renovar o documento.



A data foi estabelecida na Deliberação Nº 244, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que trata dos serviços de trânsito na capital federal durante a pandemia de covid-19.



Nos anos de 2020 e 2021, as medidas de lockdown provocaram o fechamento das clínicas que realizam os exames médicos e, consequentemente, impossibilitaram a renovação da CNH.



O prazo para renovação também deve ser observado para as autorizações para conduzir ciclomotor (ACC) que venceram entre 1º de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021.



De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir com a carteira vencida há mais de 30 dias configura infração gravíssima e gera multa de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira de habilitação.



No site do Detran-DF, o condutor pode verificar o cronograma de renovação da CNH com vencimento entre junho de 2020 e dezembro de 2021.