PGE-AM abre vagas de estágio para a área de TI

Candidatos devem estar matriculados a partir do 3º período no curso de Tecnologia da Informação; currículo pode ser enviado até 14 de janeiro

A Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM) abriu três vagas de estágio para estudantes matriculados no curso de Tecnologia da Informação (TI). De acordo com a Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI) da PGE-AM, os interessados devem enviar os currículos até o próximo dia 14 de janeiro pelo e-mail [email protected]

Segundo a CTI, além da análise dos currículos, haverá também entrevistas com os interessados nas vagas ofertadas pela PGE-AM.

Requisitos – As oportunidades são para estudantes que estejam matriculados a partir do 3º período do curso de TI de qualquer instituição de ensino superior, que tenham domínio do pacote Office, inglês básico, conhecimento de hardwares, redes de computadores e capacitação para atendimento ao público.

Benefícios – Os candidatos aprovados para as vagas abertas pela PGE-AM receberão bolsa-auxílio no valor de R$ 640,00, mais vale-transporte de R$ 167,20. A carga horária será de 6 horas diárias, das 8h às 14h.