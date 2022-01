TV Brasil avança e já é a 5ª emissora mais assistida do país

A TV Brasil, juntamente com a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), alcançou a melhor posição da história em dezembro de 2021 no Painel Nacional de Televisão (PNT), que apresenta o resultado de mais de 95 emissoras nos 15 mercados medidos pela Kantar Ibope Media.

O melhor posicionamento da rede da TV Brasil mostra a evolução da qualidade dos conteúdos ofertados e a importância do canal público nacional, ao levar conteúdo complementar e de qualidade a todas as regiões do país.

No resultado do PNT do mês de dezembro de 2021, é possível verificar a TV Brasil/RNCP entre as seis maiores redes de TV nacionais, com um resultado que representa mais de 19 milhões de telespectadores únicos impactados pela programação especial de verão e festividades de fim de ano, apenas em dezembro.

Séries inéditas e novos horários de programas oferecem o melhor dos conteúdos produzidos, regionais e produções independentes nacionais (adultas e infantis) aos telespectadores que se conectaram à programação de verão da TV Brasil.

Veja o top 10 no ranking PNT (dezembro de 2021)

1º - Globo 10,11 2º - Record TV 4,27 3º - SBT 3,39 4º - TV Band 0,96 » 5º - TV Brasil - RNCP 0,35 6º - Rede Tv! 0,30 7º - Viva 0,22 8º - Cultura 0,22 9º - Record News 0,17 10º - GloboNews 0,15

