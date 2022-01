Alvorada do Oeste - Prefeito Vanderlei Tecchio apresenta retrospectiva das principais ações da prefeitura

Prefeito de Alvorada d’Oeste, RO Vanderlei Tecchio, faz retrospectiva do mandato em 2021

“Foi um ano de muito trabalho. Dormimos tarde e acordamos cedo praticamente todos os dias, mas estamos dentro dos nossos objetivos”.

Na primeira semana de 2022, o prefeito de Alvorada do Oeste (RO), Vanderlei Tecchio fez um balanço do seu primeiro ano no comando do município.

Eleito em 2020 com 38,24%% dos votos válidos, ou seja, 3.136 alvoradenses creditaram o comando da cidade ao empresário de 47 anos. Vanderlei Tecchio montou sua equipe e de início aos trabalhos, minutos após ter sido empossado.

No quarto dia em que estava no comando do município, o prefeito recebeu a visita do Vice-Governador José Jordan (PSL). A reunião contou ainda com as presenças do residente do DER/RO Leandro, Keli Barbosa, o Secretário Geral de Governo Cesar Timóteo e o Vereador Adão Moura (Podemos).

Também foi definida a cooperação do Governo do Estado, através do DER/RO, residência em Alvorada do Oeste, em manter as boas condições de vicinais, a fim de melhorar a trafegabilidade.

Um dia após a visita do vice-chefe do executivo estadual, o prefeito Vanderlei Tecchio deu posse a sua equipe de trabalho. Em seu discurso Vanderlei reafirmou o compromisso de campanha e o fiel cumprimento do Plano de Governo.

A infraestrutura das vicinais foi um grande desafio. Um dia após dar posse ao primeiro escalão, Vanderlei Tecchio já estava na Linha 15. No fim da primeira semana de mandato, o prefeito visitou ao menos três vicinais, a fim de ouvir produtores e analisar que tipo de serviço precisaria desenvolver nas localidades.

Antes da primeira quinzena de mandato, o prefeito recebeu apoio do deputado Expedito Netto (PSD), que garantiu destinar ao menos R$ 4 milhões, em investimentos no primeiro ano de mandato de Vanderlei Tecchio. Netto elogiou bastante a atuação do prefeito Vanderlei Tecchio e se comprometeu com investimentos em caminhões caçamba, maquinários como, retroescavadeiras para a secretaria de obras e investimentos no esporte, como a implantação de um campo sintético para a quadra municipal.

O mês de janeiro de 2021 seguiu com visitas aos órgãos públicos do município. Vanderlei Tecchio visitou o hospital municipal, o serviu para que ele tivesse uma ideia do que herdou, no que diz respeito a infraestrutura da saúde pública municipal.

Estiveram com o prefeito Vanderlei Tecchio o secretário de saúde Izair Cuêvas, que é formado em medicina na Bolívia, o diretor da unidade Rivaldo Alexandre dos Santos, que é técnico de enfermagem e o vereador Antônio Moreira Ribeiro, conhecido por Trovão da Saúde (Podemos), que é técnico de enfermagem.

Foi em janeiro ainda, que tiveram início os trabalhos no Sistema Autônomo de Abastecimento de Águas e Esgoto (SAAE), que sempre apresentou muitas dificuldades.

A época, o prefeito recebeu o Secretário de Estado do Meio Ambiente (Sedam), Marcílio Leite Lopes, que veio acompanhado do assessor Marcos Cavalcante e do representante do Governo de Rondônia, na Regional de Ji-Paraná, Hemerson.

O SAAE vem recebendo várias obras de melhorias, desde a captação, armazenamento, até a distribuição de água tratada. O serviço melhorou gradativamente.

Os 30 (trinta) primeiros dias de mandato do prefeito de Alvorada do Oeste, Vanderlei Tecchio, foi de intenso trabalho. Focado no planejamento e nas ações emergenciais do município. Tecchio geriu o município de forma prudente, com muita responsabilidade e segurança em suas decisões.

Imbuído de fazer alianças, aproximar o município do executivo estadual e mostrar as condições em que assumiu o governo municipal, Vanderlei Tecchio foi recebido pelo Governador Marcos Rocha (PSL) e aproveitou a oportunidade do encontro, para garantir que o Governo atendesse as necessidades do município de Alvorada do Oeste.

Vanderlei Tecchio se comprometeu em investir na agricultura familiar e junto com a Secretaria Municipal de Agricultura, acompanhou o trabalho de silagem de milho em várias propriedades rurais. Durante as visitas, o prefeito sempre esteve acompanhado do secretário de agricultura João Luiz e vereadores.

Com o objetivo de investir também nos trabalhos das associações rurais, Vanderlei Tecchio conseguiu aproximar a Emater/RO, através do presidente Luciano Brandão a várias agremiações. A aproximação rendeu vários benefícios, inclusive, um caminhão câmara fria para uma associação de piscicultores.

2021 foi o ano do enfrentamento a Covid-19 em todo o planeta. Não foi diferente em Alvorada. Vanderlei intensificou as ações de combate ao vírus, de conscientização da população e foi para a linha de frente das atuações das secretarias municipais, que se uniram na desinfecção de órgãos públicos, do comércio e as ações foram também para os distritos.

Vanderlei Tecchio primou por acompanhar, de certa forma fiscalizar os trabalhos das secretarias, especialmente no que diz respeito a saúde, infraestrutura e educação, o que culminou na melhoria dos serviços de forma impactante.

Houve um trabalho conjunto para equilíbrio das contas públicas, valendo salientar que, só em 2021 pagou-se mais e 2,5 milhões de dívidas de mandatos anteriores, dentre pagamento de precatórios, sentenças judiciais e parcelamento do Instituto de Previdência.

O prefeito Vanderlei Tecchio estreitou a relação com o atual legislativo, prezando pela manutenção do respeito e trabalhando de forma harmônica. Juntos, os poderes executivo e legislativo, são responsáveis pelas ações que culminaram nas melhorias de todos os setores da administração, com ênfase para saúde, educação, agricultura familiar e infraestrutura.

Mais de 70% das linhas vicinais foram patroladas e diversos pontos críticos foram restabelecidos. Houve ainda a recuperação de pelo menos 10 pontes, além da substituição de pontilhões por tubos PEADs, inclusive na cidade, dando mais segurança durante o período chuvoso.

A limpeza do Canal Jaçanã, que há mais de 5 anos não se fazia, também foi realizada, dando maior fluidez para o volume de água que poderiam ameaçar as residências circunvizinhas com a chegada das chuvas.

Maior proximidade com entidades parceiras, como a EMATER, SEBRAE, SENAR e muitas outras entidades. Aderiu-se a diversos Programas, a exemplo do “Cidade Empreendedora” do Sebrae e o Programa de Microcrédito Produtivo Orientado de Rondônia – PROAMP, que beneficia pequenos Empreendedores com crédito abaixo de 2% ao ano.

Reforçou-se amparo social em apoio às famílias no enfrentamento de suas dificuldades que nos últimos dois anos foram potencializadas pelo distanciamento necessário e demais medidas para o combate a pandemia da covid-19. Mais de 300 visitas domiciliares foram realizadas além de quase 10 mil atendimentos diversos, com destaque a famílias beneficiadas com o “Bolsa Família”, cadastros no “Mamãe Cheguei”, entregas de cestas básicas pelo CRAS e parceria durante o ano e no “Natal Solidário”; CadÚnico, ID-Jovem, dentre outros atendimentos diversos.

Honrou-se as obrigações mínimas de um bom gestor, com pagamento da folha dos servidores, que receberam seus salários em dia, tendo inclusive o décimo terceiro adiantado, sendo pago no dia 10 de dezembro.

Vanderlei Tecchio também foi buscar melhorias para a BR-429. O prefeito chegou a participar de audiência no DNIT para tratar das obras de melhorias na rodovia. A época, a solicitação da reunião foi feita pelo Senador Marcos Rogério (DEM) e pelo Deputado Federal Expedito Netto (PSD). A rodovia estava praticamente intrafegável.

O prefeito de Alvorada do Oeste (RO), Vanderlei Tecchio (PV), também levou para os alvoradenses, o Programa Cidade Empreendedora do Sebrae/RO. Participaram da assinatura o secretário César Timóteo e o presidente do Sebrae/RO Daniel Pereira.

Conforme o prefeito Vanderlei, o programa está contribuindo para o crescimento do pequeno e microempresário, especialmente desde que foi instalado.

O sistema de captação, tratamento, armazenamento e distribuição de água tratada do município de Alvorada do Oeste (RO), sempre foi complicado, apresentando quase que diariamente problemas na infraestrutura e acumulo de reclamação por parte da população, que sempre buscou por seu direito de ter água tratada de qualidade na torneira.

Até maio de 2021, a situação do SAAE ainda era muito incômoda, mas desde então, com a visita da equipe da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), comanda pelo Secretário de Estado Coronel Meirelles e através do deputado estadual Luizinho Goebel (PV), em parceria com o governador do Estado Marcos Rocha, do ex-vereador e atual secretário César Timóteo, a situação vem mudando e a população está sentindo os resultados literalmente nas torneiras.

Os cuidados com a saúde dos alvoradenses, também foram sempre uma preocupação constante do prefeito. Em parceria com o Governo do Estado, foram realizadas campanhas na modalidade Drive Thru para combate e a vacinação contra a Covid-19.

Avançou-se muito no combate ao coronavírus, sendo realizados mais de 4 mil exames confirmando mais de 1300 casos positivos, estes que tiveram letalidade por volta de 2,2%. Foram aplicadas mais de 20 mil doses de vacina contra a covid, estas distribuídas entre 1ª, 2ª e 3ª e dose única.

Cerca de 70 cirurgias eletivas foram realizadas, ou seja, aquelas que não são consideradas de urgência e que o médico agenda o dia e horário para sua realização e pelo menos 10 outras cirurgias de urgência e emergência.

Mais de 130 partos foram realizados, destes, mais de 85% por cesárea. Todas as mães receberam consultas de pré natal.

Ações no interior do município, distritos especialmente, construção de pontes, patrolamento e melhorias na infraestrutura de vicinais, são destacadas pelos moradores, mesmo aqueles nas áreas mais distantes da cidade.

No mês de novembro de 2021, o prefeito Vanderlei Tecchio foi considerado o administrador municipal mais bem avaliado pelo eleitorado entre os municípios da Região Central do Estado, que inclui Ji-Paraná, Teixeirópolis Urupá e Presidente Médici.

Vanderlei da Casa Bella, como é conhecido na cidade, teve sua administração aprovada por 63% do eleitorado pesquisado e representa o somatório das notas obtidas nos conceitos Regular, Bom e Ótimo.

Na última semana de novembro, o prefeito de Alvorada, Vanderlei Tecchio, destacou o trabalho de aplicação da massa asfáltica, em torno de 100 toneladas, executado pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo (SEMOURB), que tem a frente César Timóteo.

O prefeito fez questão de enaltecer o trabalho de todos os servidores públicos, destacando os que fazem parte da SEMOURB. Vanderlei Tecchio esteve fiscalizando as obras em andamento, acompanhado do vereador Marcos Paulo.

No dia 1º de dezembro de 2021, Vanderlei Tecchio recepcionou o chefe da pasta SEOSP, Magalhães e a equipe de engenheiros, que são os responsáveis pela execução do projeto de implantação da nova subestação de água tratada no município.

Enquanto candidato, o prefeito Vanderlei Tecchio prometeu buscar soluções definitivas para a problemática no que se refere a água que chega as casas dos alvoradenses.

Perto do Natal, o prefeito Vanderlei Tecchio, entregou secador de café para ASPROZERO. O secador de café é proveniente de emenda do gabinete do deputado estadual Lebrão e só foi possível fazer a sua entrega, graças a contribuição direta do Governador Marcos Rocha.

Também no final de dezembro, Vanderlei Tecchio recepcionou o Deputado Estadual Ismael Crispin para a entrega de implementos agrícolas na Associação da Linha 17. Esses equipamentos foram solicitados pelo vereador alvoradense Marcos Paulo. Também estiveram presentes no cerimonial de entrega, correligionários, secretários da administração e o Presidente da Câmara de Vereadores de Alvorada, Demizin.

O primeiro ano do prefeito Vanderlei Tecchio a frente do comando do município de Alvorada do Oeste, deixa uma mostra do trabalho árduo, porém muito produtivo e que vai ao encontro das necessidades da população, de forma geral.

Ampliou-se a Transparência das ações da administração municipal, através do resgate de informações e publicações atuais democratizando o acesso à informação através do “Portal da Transparência”. Qualquer cidadão pode consultar dados e informações detalhadas sobre a execução orçamentária e financeira do município.

Alvorada, sem que ninguém possa negar, está sendo transformada pelas ações dos poderes executivo e legislativo, tanto nas esferas municipal, quanto estadual.