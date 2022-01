Inep inclui 112 docentes em banco de avaliadores de cursos superiores

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou hoje (4) que 112 professores foram incluídos no Banco de Avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (BASis). A inclusão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Os docentes vão atuar na avaliação presencial e virtual de cursos de graduação e das instituições de educação superior, uma das atribuições do Inep. Desde a publicação do edital de seleção, 345 professores foram incluídos no banco nacional de avaliadores.

Em abril de 2021, devido à pandemia de covid-19, o Inep iniciou a avaliação virtual e presencial da qualidade de cursos universitárias. Anteriormente, o procedimento era feito somente de forma presencial.

Segundo o instituto, o rigor acadêmico e técnico foi mantido na nova modalidade. A avaliação presencial foi mantida apenas nos cursos de medicina, odontologia, enfermagem e psicologia.

No ano passado, o Ministério da Educação (MEC) registrou recorde de criação de 600 mil vagas no ensino superior. De acordo com a pasta, 436,3 mil foram para cursos à distância e 159,8 mil para cursos presenciais, o maior número entre 2015 e 2021.