TV Brasil apresenta atrações musicais inéditas no ano-novo

Para embalar a chegada de 2022, a TV Brasil exibe três shows inéditos nesta sexta (31), a partir das 22h30. A programação especial traz espetáculos dos cantores Gustavo Lins e Bebeto, além de um tributo a Sebastião Tapajós com a Amazônia Jazz Band e a participação de Fafá de Belém.

As duas primeiras performances foram gravadas com exclusividade no histórico estúdio 3 do canal, no Rio de Janeiro, para o programa Todas as Bossas, apresentado por Bia Aparecida. Já a homenagem ao músico paraense foi registrada pela emissora afiliada TV Cultura do Pará, integrante da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), no Theatro da Paz, em Belém.

As atrações têm repertório autoral. O pagodeiro Gustavo Lins abre a faixa musical com suas composições românticas que são sucesso do gênero. Logo depois, às 23h30, o samba-rock do veterano Bebeto agita o público com clássicos dos bailes e um som animado que atravessa décadas. Na sequência, à 0h15, o destaque é a reverência à marcante obra do violonista Sebastião Tapajós.

#VemVer

As novidades ainda contemplam a exibição do Festival de Música da Nacional FM no primeiro dia do ano, no sábado (1/1), às 22h30. O especial foi gravado no Teatro da Caixa Cultural, em Brasília, com a participação dos finalistas e performance da Banda Base do Festival.

Outro destaque é o programa Canto e Sabor do Brasil, atração que combina culinária, música e bate-papo, apresentada por Paulinho Del Ribeiro. A produção estreou na telinha do canal na última semana de 2021 e vai ao ar no domingo (2/1), às 11h.

Para encerrar, também no domingo (2/1), às 22h30, o Partituras traz uma edição especial com o X Encontro de Tenores do Brasil. O espetáculo foi registrado pela emissora afiliada TV Encontro das Águas, no Teatro Amazonas, em Manaus.

Apresentação intimista

O cantor Gustavo Lins resgata as principais obras de sua trajetória em um show intimista, voz e violão, no ar às 22h30, na TV Brasil. O pagodeiro carioca celebra os 18 anos de carreira do convidado. Talentoso compositor, o bamba entoa músicas gravadas por ele e lembradas pela interpretação de outros artistas.

Expoente da nova geração do pagode, Gustavo Lins conquistou uma legião de fãs com hits autorais. A discografia de oito álbuns do bamba reúne canções que são entoadas em coro pelo público nas suas apresentações.

O repertório para o especial inclui dezenas de letras e melodias que encantam corações apaixonados. As faixas "Só de olhar", "Deixa eu te querer", "Pra ser feliz", "Máquina do tempo", "Escondida" e "Daqui você não passa" são algumas das mais significativas de uma vasta lista.

Para essa performance na TV Brasil, Gustavo Lins também escolheu composições próprias que estouraram nas vozes de outros músicos consagrados do porte de Alcione, Belo, Ferrugem, Netinho de Paula, Péricles, Exaltasamba, Jeito Moleque, Pique Novo, Pixote, Os Travessos, Revelac?a?o, Sorriso Maroto, Soweto e Turma do Pagode.

Energia do rei dos bailes

Ídolo de gerações, Bebeto canta na telinha da emissora pública sucessos de sua brilhante vida artística. Ao som do samba-rock, o artista consagrado sobe ao palco do Todas as Bossas às 23h30. As obras do veterano conquistaram tamanha repercussão que alçaram o músico ao título de "rei dos bailes".

O artista compôs várias músicas repletas de suingue. As obras de Bebeto trazem a linguagem do cotidiano com malandragem ao abordarem situações irreverentes e urbanas. Na TV Brasil, ele solta a voz em hits como "A beleza é você menina", "Jéssica", "Praia e sol", "Monalisa" e "Menina Carolina", com versos vocalizados por fãs de norte a sul do país.

Bebeto começou sua trajetória em apresentações nas noites de São Paulo. No início, foi influenciado por astros como Beatles e Trini Lopez devido a pouca execução de músicas brasileiras na época. Essa experiência o incentivou a combinar ritmos até surgir o fenômeno que marcou sua carreira.

Sucesso nas décadas de 1970 e 1980, o samba-rock, estilo musical desenvolvido pelo cantor, voltou a ficar em evidência a partir dos anos 2000. Bebeto atrai até hoje grandes plateias em seus shows pelo país, inclusive o público jovem que redescobriu suas composições pela internet.

Com um som dançante, a música de Bebeto contagia as pessoas e estimula a movimentação nas pistas. Talentoso, ele desenvolveu um modo de tocar repleto de particularidades com sua característica pegada na guitarra.

Tributo a Sebastião Tapajós

Referência na cultura paraense, o violonista e compositor Sebastião Tapajós é homenageado com um espetáculo que a TV Brasil apresenta na programação especial de ano-novo. Natural do estado, a diva Fafá de Belém abre o tributo à 0h15 ao cantar "Navio Gaiola" com sua presença de palco inconfundível.

A produção foi realizada no Theatro da Paz e acompanhada pela TV Cultura do Pará, emissora afiliada que faz parte da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). Com regência do maestro Eduardo Lima, a performance da Amazônia Jazz Band resgata temas folclóricos, conteúdos regionais e música popular, aspectos presentes na obra do saudoso violonista.

A extensa produção artística de Tapajós é reverenciada pela orquestra que executa repertório em tributo ao célebre paraense. O músico faleceu há poucos meses, no dia 2 de outubro de 2021, aos 78 anos, no município de Santarém, após sofrer um infarto agudo do miocárdio.

No decorrer de sua carreira, Sebastião Tapajós fez releituras de melodias e canções de grandes compositores brasileiros. O artista reinterpretou trabalhos de Villa-Lobos, Radamés Gnattali, Guerra-Peixe, Cartola, Ary Barroso e Pixinguinha.

Interessado nos assuntos da cultura regional, ele estudou os ritmos da Amazônia e realizou álbuns em parceria com astros nacionais da grandeza de Hermeto Pascoal, Baden Powell e Sivuca, além de estrangeiros como Astor Piazzolla, Gerry Mulligan, Oscar Peterson e Paquito D’Rivera.

Aclamado no exterior, Tapajós gravou em diversos países onde costumava se apresentar em turnês por diversos países. As canções do compositor paraense ainda foram interpretadas por nomes como Emílio Santiago, Miltinho, Pery Ribeiro, Jane Duboc, Fafá de Belém e Nilson Chaves.

Formada em 1994 no Pará, a Amazônia Jazz Band se distingue pela qualidade técnica aliada à versatilidade do repertório e à receptividade do público ao longo de sua trajetória. Com repertório diverso, o grupo executa não só os clássicos norte-americanos escritos para essa formação, mas também as contribuições contemporâneas de compositores estrangeiros, brasileiros e personagens locais do estado.

Programação de verão

O especial de Ano Novo preparado pela TV Brasil está repleto de boa música para o público curtir a virada para 2022 em alto e bom som. Convidados com bem-sucedida produção artística reverberam repertório de grandes composições para alegrar a noite dos telespectadores de todos os cantos do país.

As novidades não param por aí. A programação de verão do canal está com tudo. Atrações inéditas no canal emocionam brasileiros de todas as idades. Para a garotada miúda, o programa de receitas divertidas Tem Criança na Cozinha ensina pratos deliciosos.

A série infantojuvenil Bugados deixa os jovens ligadinhos. A produção Canto e Sabor do Brasil resgata clássicos da música sertaneja em um papo com a culinária típica regional, causos, poemas escolhidos de autores nacionais, curiosidades e riquezas do folclore nacional.

Filmes inesquecíveis da trupe formada pelos Os Trapalhões são o mote da sessão Cine Retrô. E por falar em conteúdos históricos, a série de dramaturgia Águias de Fogo é outro material raro e marcante da memória da televisão brasileira que a emissora pública resgata.

Sobre o Todas as Bossas

Apresentado pela jornalista e cantora Bia Aparecida, o programa Todas as Bossas é uma janela para diversos estilos musicais na TV Brasil. A cada nova edição, o estúdio da emissora torna-se palco de um show que contempla a variedade de cantos, ritmos e sotaques do repertório nacional.

Em suas cinco temporadas, no ar desde 2016 na emissora pública, o programa já recebeu talentos variados. A proposta da faixa é exatamente apresentar um panorama sobre a diversidade de gêneros que formam a cena da música brasileira: da MPB ao axé, do samba ao rock, do romântico ao experimental.

Já passaram pelo palco, bandas como Blitz e Detonautas até Dream Team do Passinho e Tchakabum, personalidades que já morreram como Ângela Maria, Nelson Sargento e Monarco, gênios do porte de Francis Hime, Ivan Lins e Geraldo Azevedo, além de talentos como Isabella Taviani, Leo Jaime, Luiz Ayrão e Xande de Pilares.

Dirigido por Waldecir de Oliveira, o programa Todas as Bossas também se destaca ao resgatar a tradição dos grandes espetáculos realizados no estúdio 3 da emissora pública desde os tempos da TV Educativa do Rio de Janeiro.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site play.ebc.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Programação de ano-novo da TV Brasil

Todas as Bossas – Gustavo Lins, sexta-feira, dia 31/12, às 22h30

Todas as Bossas – Bebeto, sexta-feira, dia 31/12, às 23h30

Especial – Sebastião Tapajós e Amazônia Jazz Band, sexta-feira, dia 31/12, para sábado, dia 1/1, à 0h15

Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil

Twitter – https://twitter.com/TVBrasil

Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil

YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil

TikTok – https://www.tiktok.com/@tv.brasil