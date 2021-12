Réveillon: confira o que abre e o que fecha no DF no dia 1º

Com a proximidade das comemorações do réveillon de 2022, a população do Distrito Federal deve ficar atenta ao funcionamento do comércio, serviços públicos, pontos turísticos e equipamentos culturais que terão esquema especial de funcionamento.

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista (Sindvarejista), as lojas de rua e os shoppings vão funcionar até às 15h do dia 31 de dezembro. No feriado de ano-novo, seguem fechadas e só retomam as atividades no domingo (2).

No dia 1º de janeiro, nos shoppings da capital, apenas as praças de alimentação e os cinemas estarão abertos.

Com o feriado, o Eixão do Lazer estará aberto para a população nos dias 1º e 2 de janeiro, com o trânsito de veículos proibido das 8h às 18h.

O transporte público também terá horário especial de funcionamento. No dia 31, os ônibus circularão normalmente, com tabela horária de dia útil. Haverá reforço de viagens nas linhas mais procuradas para atender o fechamento do comércio. Já no dia 1º, os ônibus circularão com a tabela horária de feriado. Os horários e itinerários podem ser visualizados em dfnoponto.semob.df.gov.br

No dia 31, o Metrô funciona das 5h30 às 21h. Já no dia 1º, os trens vão operar das 7h às 19h.

Confira o horário de funcionamento de outros serviços:

Na Hora

Dia 31: aberto até as 14h

Dia 1º: fechado

Procon

Dia 31: das 8h às 14h

Dia 1º: fechado

Neoenergia Brasília

Funciona normalmente nos dias 31 de dezembro e 1 de dezembro de 2022. As equipes de manutenção da companhia trabalham 24 horas, nos sete dias da semana, e não param em nenhum feriado

Caesb

Dia 31: o expediente será até o meio-dia

Dia 1º: as equipes de manutenção trabalharão em regime de plantão, sem atendimento remoto

Agência Virtual, app, site e telefone 115 funcionam ininterruptamente

Saúde

Nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, alguns serviços da rede pública de saúde funcionarão em horário reduzido:

Unidades Básicas de Saúde (UBSs)

Dia 31: as UBS funcionam até às 14h

Dia 1º: estarão fechadas

Vacinação

Dia 31: será possível vacinar nas salas de vacina e nos postos de vacinação até as 12h

Dia 1º: não haverá expediente

Ambulatórios e policlínicas

Dia 31: ficam abertos até as 14h

Dia 1º: estarão fechados

Casa de Parto de São Sebastião

Funciona de forma ininterrupta, 24 horas por dia todos os dias da semana

Farmácias de alto custo

Dia 31: serão distribuídas senhas até 12h e essas farmácias funcionarão até as 14h

Dia 1º: não abrem

Hemocentro

Dia 31: aberto das 7h15 às 12h

Dia 1º: não abre

Emergências

Todas as emergências dos hospitais regionais e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) funcionam 24 horas por dia

Samu

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atende de forma ininterrupta pelo telefone 192.

Centros de Atenção Psicossocial (Caps)

Do tipo III, voltados ao atendimento de retaguarda e articulação em rede, estarão com atendimento 24 horas por dia.

Os outros Caps, dos tipos I e II, funcionarão até as 14h, no dia 31 e não abrem no dia 1º

Delegacias

Todas as delegacias do DF funcionam 24 horas, em regime de plantão.

Detran

Dia 31: abre das 7h às 14h

Dia 1º: não abre

Os serviços on-line, disponíveis por meio do aplicativo e do Portal de Serviços do Detran-DF, funcionarão normalmente, todos os dias da semana

Jardim Zoológico

Dia 31: aberto das 9h às 17h

Dia 1º: aberto das 9h às 17

Jardim Botânico

Dia 31: funciona das 9h às 12h

Dia 1º: fechado

Os dois restaurantes não vão funcionar em nenhum dia

Planetário de Brasília

Dia 31: não abre

Dia 1º: não abre

A partir do dia 02 de janeiro de 2022, o Planetário de Brasília estará aberto ao público de terça a domingo, incluindo feriados distritais ou nacionais, das 9 às 21h

Complexo Cultural da República

Dia 31: fechado

Dia 1º: fechado

Centro Cultural Três Poderes (exceto Panteão)

Dia 31: aberto das 9h às 12h

Dia 1º: fechado

Dia 2: aberto das 9h às 17h

Memorial dos Povos Indígenas

Dia 31: aberto das 9h às 12h

Dia 1º: fechado

Dia 2: aberto das 9 às 17h

Biblioteca Nacional de Brasília

Dia 31: aberto das 9h às 12h

Dia 1º: fechado

Museu Nacional da República

Dia 31: fechado

Dia 1º: fechado

Dia 2: aberto das 9h às 17h

Espaço Cultural Renato Russo

Dia 31: aberto das 9h às 14h

Dia 1º: fechado

Dia 2: aberto das 12h às 20h

Museu Vivo da Memória Candanga

Dia 31: aberto até às 14h

Dia 1º: fechado