Previsão indica chuva intensa no Rio de Janeiro hoje e amanhã

A formação de um canal de umidade sobre a Região Sudeste influenciará o clima no Rio de Janeiro a partir da tarde de hoje (30). Com isso, a previsão para a capital fluminense é de pancadas de chuva moderada durante a tarde, passando a forte no período da noite.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, órgão de meteorologia da prefeitura, que funciona no Centro de Operações Rio (COR), “os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa de chuva em torno de 25 milímetros (mm) nesse período para toda a cidade”.

Segundo a meteorologista chefe do Alerta Rio, Juliana Hermsdorff, a formação desse sistema deixará o tempo instável nos próximos dias: “a formação de uma região de baixa pressão no oceano irá convergir umidade para Região Sudeste, formando assim um canal de umidade, que atuará pelo menos até o domingo no Rio. Porém, o período com as maiores chuvas será entre a tarde desta quinta-feira até a tarde de sexta-feira”.

Ainda conforme o Alerta Rio, este canal de umidade permanecerá atuando amanhã (31) e a previsão é de chuva moderada a forte durante a madrugada, passando a chuva fraca a moderada a partir da manhã. “Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa de chuva de 20 mm para toda a cidade”, completou.

O órgão de meteorologia da prefeitura, destacou, no entanto, que, entre a tarde de hoje e a tarde de amanhã, os acumulados de chuva poderão passar dos 70 mm em 24h em algumas estações.

Para o fim de semana, a previsão é de que o tempo permaneça instável, com predomínio de céu nublado e chuva fraca a moderada a qualquer momento do sábado e na tarde e noite de domingo. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa de chuva em torno de 5 mm para toda a cidade, para cada um destes dias.

O COR recomendou ao carioca ficar atento aos seus canais de comunicação, que informam as previsões de chuva do Sistema Alerta Rio, em tempo real, 24 horas por dia, e orienta a população como agir em casos de alagamentos, ventos fortes e chuvas com raios, entre outros.

Esses comunicados são publicados no site do COR, redes sociais (@operacoesrio no Twitter, Instagram e Facebook) e no aplicativo COR.Rio, disponível gratuitamente para os sistemas Android e iOS. Por meio do aplicativo, os usuários podem acompanhar as imagens do Radar Meteorológico, a lista de sirenes acionadas e de pontos de apoio da Defesa Civil municipal. Podem ainda receber alertas em mensagens com notificações sobre o deslocamento de núcleos de chuva e sua intensidade.