Balanço 2021: Epagri comemora 30 anos com a retomada segura das atividades presenciais

No ano de 2021 a Epagri completou 30 anos de fundação e não faltaram motivos para celebrar. “Entre outubro e dezembro realizamos uma série de atividades comemorativas pelo Estado, que tiveram a participação de cerca de 12 mil pessoas e reforçaram o nosso entendimento do quanto a sociedade rural, pesqueira e também urbana, admira, prestigia e reconhece nosso trabalho”, ressalta a presidente Edilene Steinwandter.

Também foi um ano de retomada gradual e segura das atividades presenciais que a Epagri desenvolve com agricultores, pescadores e maricultores. Em 2020, em virtude da necessidade de distanciamento social imposta pela pandemia da Covid-19, as atividades presenciais ficaram prejudicadas. “Neste ano, com muito cuidado e seguindo todas as regras sanitárias vigentes, nossos extensionistas retomaram as capacitações e outras atividades presenciais, que aconteceram paralelamente a eventos virtuais, que seguimos promovendo sempre que necessário”, descreve Edilene.

Extensão

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

O grande destaque da extensão em 2021 foi o elevado número de projetos de políticas públicas elaborados pelos extensionistas da Empresa. Foram cerca de 9.113 propostas apresentadas e 7,7 mil famílias agricultoras e pescadoras beneficiadas, num montante superior a R$ 462 milhões. Esse foi o maior volume de propostas apresentadas nos últimos cinco anos.

Em 2021, os 667 extensionistas da Epagri deram assistência a mais de 106 mil famílias rurais e pesqueiras catarinenses em atividades como visitas, oficinas, reuniões, cursos, encontros, palestras, entre outros. Também foram assistidas quase 4 mil instituições, como escolas, cooperativas, associações, sindicatos, colônias de pescadores. Ao todo, foram realizadas mais de 53.900 ações a campo. “Todos esses números representam o cumprimento das metas estabelecidas pela gestão da Epagri na área de extensão”, explica a presidente.

Pesquisa

Na pesquisa, 2021 foi mais um ano em que a Epagri bateu todas as metas firmadas. Foram desenvolvidas 25 tecnologias, superando a meta de 14 por ano. Em 2021 os pesquisadores da Epagri entregaram para a sociedade 10 cultivares e 15 outras tecnologias, como por exemplo softwares, aplicativos, mapeamentos, e metodologias de análise.

Durante o ano que se encerra, os 134 pesquisadores da Epagri realizaram 666 publicações científicas, uma média de 5 por profissional, acima da meta de 2,8 publicações por pesquisador. Também foram coordenados um total de 420 projetos, uma média de 3,2 por pesquisador, superando a meta estabelecida de 1,4 projeto coordenado por cada profissional da área.

Investimentos

Até 31 de dezembro a Epagri terá investido mais de R$16 milhões distribuídos entre compra de equipamentos para laboratório e outros utensílios, equipamentos de informática, mobiliário, máquinas e equipamentos agrícolas, veículos, entre outros itens.

Economia

Até o final do ano a Epagri terá economizado mais de R$ 2 milhões, deixando de gastar com gratificações que foram extintas, encerramento de pontos telefônicos, economia com internet, economia com serviços de vigilância e limpeza, entre outros.

Estiagem

Foto: Julio Cavalheiro / Secom

Coube à Epagri viabilizar em tempo recorde - até setembro - a elaboração de projetos para que os primeiros R$ 100 milhões fossem aplicados ainda em 2021, sob risco dos recursos retornarem aos cofres públicos. Para dar conta de tamanha demanda, a Epagri mobilizou seus técnicos e parceiros. Foram envolvidas prefeituras, as Federações dos agricultores familiares e produtores rurais, Ocesc e sistema cooperativo, defesas civis dos municípios, fóruns de secretários municipais de agricultura e outras organizações e lideranças municipais. “Em menos de 60 dias úteis todo o recurso destinado foi comprometido, com todos os projetos elaborados”, comemora Edilene.

Cigarrinha

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

Para tentar evitar nova quebra de safra, a Epagri, em parceria com outras instituições, lançou em 2021 o monitoramento da cigarrinha-do-milho. São boletins semanais, disponibilizados na forma de mapas, com informações sobre a incidência do inseto-vetor em 22 pontos monitorados em Santa Catarina, assim como sobre a infectividade de tais populações. Os mapas ficam disponíveis no site e nas redes sociais da Epagri, destinado aos produtores de milho e técnicos que atuam com a cultura.

Saldo positivo

“No cômputo geral, 2021 foi um ano de saldo extremamente positivo para a Epagri”, avalia a presidente. Ela acrescenta a satisfação de retomar as capacitações presenciais, principalmente de jovens e mulheres, e a conquista de mais três Indicações Geográficas para o Estado (vinhos de altitude de Santa Catarina, mel de melato de bracatinga e maçã Fuji de São Joaquim) como alguns dos momentos que marcaram o ano em que a Epagri completou três décadas de fundação.