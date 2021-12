RG de Goiás será o primeiro a ficar disponível na plataforma GOV.BR

Acordo de cooperação técnica entre o Ministério da Economia e o Estado de Goiás permitirá a integração das bases do Registro Geral (RG) e o sistema do governo federal. Na prática, as pessoas poderão acessar seus dados registrados na Polícia civil goiana e comprovar sua identificação para solicitar serviços públicos ou privados.

Segundo o governo federal, o documento poderá ser acessado pela população em algumas semanas.

O acordo de cooperação técnica é válido por cinco anos. A emissão do RG continua sendo realizada pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás. Tanto quem já tinha RG quanto quem solicitar o documento, poderá utilizar o GOV.BR para acessá-lo. No aplicativo GOV.BR, o RG constará no espaço reservado a carteiras, onde já existem, por exemplo, o CPF e a Carteira Digital de Trânsito, além de documentos do Exército e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), caso o usuário tenha.

Plataforma

O GOV.BR tem 119 milhões de pessoas cadastradas. Entre os principais serviços digitalizados disponíveis na plataforma estão: Consultar CPF, Sacar o Abono Salarial, Obter o Certificado Nacional de Vacinação, a Carteira de Trabalho e o Passaporte.

Atualmente, 73% dos 4,9 mil serviços públicos do governo federal estão digitalizados. A meta é atingir os 100% até o final do próximo ano.