Inscrições para vestibular da Uerj vão até 12 de janeiro

Estão abertas até 12 de janeiro as inscrições para o Vestibular 2022 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), que oferece 5.736 vagas em 64 cursos de graduação no Rio, Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Friburgo, Petrópolis e Resende. O edital e todas as informações estão no site.

Devido à pandemia de covid-19, o vestibular será realizado em um único exame, no dia 20 de março próximo, com questões de múltipla escolha e redação.

A parte objetiva terá 60 questões das disciplinas Biologia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa/Literatura, Língua Estrangeira (espanhol, francês e inglês), Matemática e Química. São indicados os livros de literatura Sonetos, de Luís de Camões, para a prova de Língua Portuguesa/Literatura, e Uma janela em Copacabana, de Luiz Alfredo Garcia-Roza, para a redação.

As aulas dos aprovados para o primeiro semestre terão início no dia 13 de junho. Os classificados para o segundo semestre começam em 19 de outubro.

Reserva de vagas

A Uerj oferece aos candidatos que vivem em condições de carência socioeconômica a possibilidade de concorrer à reserva de vagas no vestibular, desde que atendam ao requisito de ter renda per capita (por pessoa da família) mensal bruta igual ou inferior a R$ 1.650.

A distribuição das vagas será da seguinte forma: 20% para estudantes negros, indígenas e oriundos de comunidades quilombolas; 20% para estudantes do ensino médio da rede pública de ensino; 5% para pessoas com deficiência, filhos de policiais civis e militares, de bombeiros militares e de inspetores de segurança e administração penitenciária mortos ou incapacitados por motivo de serviço.

O estudante que ingressar na universidade pelo sistema de cotas recebe a bolsa permanência, que atualmente é de R$ 550, até o tempo máximo do currículo previsto para cada curso. Essa ajuda de custo tem o objetivo de garantir a frequência nas disciplinas e atividades.