Museu da imigração promove festa que resgata a herança dos imigrantes

O Museu da Imigração do Estado de São Paulo iniciou a venda de ingressos para a Festa do Imigrante que será nos dias 17, 18 e 19 de dezembro. O festejo anual será na Hospedaria de Imigrantes do Brás, localizado na Rua Visconde de Parnaíba, no bairro da Mooca.

O evento reúne música, dança, artesanato e gastronomia. O objetivo é enaltecer as tradições das nações de onde vieram as comunidades de refugiados, migrantes e descendentes de mais de 40 nacionalidades diferentes.

A expectativa é que mais de 20 mil pessoas participem do encontro, público médio de edições anteriores. Em 2020, a festa ocorreu de forma on-line. Neste ano, voltando ao presencial, será exigido o comprovante de vacinação para a entrada.

Os ingressos podem ser comprados neste link.