Plataforma do LAWin/UEA promoverá acesso a informações sobre projetos de PD&I

O Enlight simplificará o processo de compreensão dos temas relacionados às ações de PD&I.

O ambiente de implementação de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) engloba complexidades jurídicas e outros fatores que resultam em temas de difícil compreensão. Com o objetivo de simplificar esse processo, o Núcleo de Direito, Tecnologia e Inovação da Universidade do Estado do Amazonas (LAWin/UEA), em parceria com a empresa Denso, apresentou, nesta quinta-feira (16/12), a proposta do Enlight, uma plataforma de conhecimento que permite ao usuário obter informações relevantes sobre ações de PD&I no âmbito da Lei de informática na Zona Franca De Manaus (ZFM).

Para facilitar a compreensão dos temas jurídicos dentro dessa perspectiva, a ferramenta agrega informações catalogadas como pertencentes ao ambiente de PD&I, como legislações associadas ao tema, além de pesquisas científicas e documentos técnicos. O Enlight é voltado para as pessoas que atuam ou desejam atuar em projetos de PD&I, especialmente executores das ações e gestores de empresas ou instituições, além do público em geral e demais interessados.

O reitor da UEA, Cleinaldo de Almeida Costa, afirmou que a ferramenta torna o processo menos burocrático e estabelece um padrão de orientação para as iniciativas de PD&I.

“O Enlight tem um impacto gigantesco na sociedade, porque esquematiza e democratiza o acesso às informações de PD&I. Qualquer pessoa que tenha interesse poderá entrar na plataforma e tirar as principais dúvidas. A partir do lançamento, todos poderão entenderesse tema com clareza e isso é muito importante para o desenvolvimento econômico da região”, disse.

O Enlight contará com diferentes blocos de funcionalidade. O glossário apresentará um banco de dados com o significado de palavras-chave relacionadas à legislação de PD&I. Nas abas de publicações e legislações, estarão disponíveis estudos acerca do tema que podem ser usados como referência bibliográfica. A plataforma terá ainda o EnlightBot, sistema de inteligência artificial voltado para fornecer informações e tirar dúvidas dos usuários, por meio de um chat.

Segundo o diretor da Escola de Direito da UEA, Alcian Pereira de Souza, o Enlight permite conectar os conteúdos legislativos com obras e artigos.

“O objetivo é tornar esse produto disponível não só para o uso interno da Universidade, mas para toda a comunidade acadêmica juntamente com as entidades gestoras, Suframa e empresas parceiras. Essa ferramenta estará à disposição a partir de 2022 quando começará a complementação do protótipo com a possível inclusão de entendimentos administrativos pela unidade gestora”, comentou.

Desenvolvimento do projeto –Durante a criação, o compromisso não foi de apenas um produto tecnológico, mas principalmente da prática de pesquisa aplicada do LAWin/UEA. É o que diz o desenvolvedor da ferramenta, professor Fredson Andrade da Encarnação.

“Os operadores do Direito que fazem parte do Núcleo fizeram toda a catalogação e organização das legislações. Desse modo, toda a comunidade ganha, pois quanto mais informações, mais qualidade se dá sobre os projetos de PD&I que serão executados”, explicou.

A plataforma conta com a parceria da Denso, empresa que atua no Polo Industrial de Manaus, no ramo de peças automotivas. De acordo com o supervisor de pesquisa e conhecimento da companhia, José Teixeira, “a parceria da Denso com a UEA traz bastante similaridade ao pensamento que a empresa prega de embarcar mais potencial às características inovadoras da região fortalecendo ainda mais o ecossistema da PD&I local”, ponderou.

Sobre o LAWin –O LAWin (“Law” significa Direito em inglês, e “In” faz uma abreviação à Inovação) é um núcleo de Direito, Tecnologia e Inovação da UEA com o objetivo de fomentar o conhecimento científico em quatro eixos temáticos: incentivos à Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação e Empreendedorismo; Compliance; Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e blockchain; e Direito 4.0.