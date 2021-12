Rádio Nacional do Alto Solimões completa 15 anos hoje

A Rádio Nacional do Alto Solimões, no Amazonas, celebra 15 anos no ar nesta quarta-feira (15). A emissora FM leva informação e cultura aos povos da Amazônia. Criada em 2006, é a mais nova das rádios da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Em sua grade de programação, oferece opções que misturam informação local e nacional, com protagonismo para a produção da região.

Nesses 15 anos, a Nacional do Alto Solimões se tornou referência na cidade de Tabatinga (AM), onde está localizada, e também na região do Alto Solimões. A emissora FM interliga nove municípios locais e serve de ponte de informação e comunicação à população urbana, povos indígenas e comunidades tradicionais.

Na programação da rádio, notícias de todo o país são alternadas com produções voltadas à população, como os programas Alô Fronteira, Recados e o Boa Noite, Solimões.

O gerente Executivo de Rádios da EBC, Luciano Seixas, destaca a importância da Nacional do Alto Solimões para a comunidade pela conexão que o veículo tem com a região. Luciano celebra o 15° aniversário da emissora. “É uma grande alegria poder comemorar mais um ano de presença no coração da Amazônia, transmitindo a partir de Tabatinga, a programação falada em português e com músicas brasileiras na tríplice fronteira Brasil/Colômbia/Peru”.

Comemorações

As comemorações do aniversário tiveram início em 11 de dezembro, com a realização do show da final da 5ª Edição do Festival de Música da Nacional do Alto Solimões. O evento reuniu talentos musicais com obras inéditas, revelando cantores, compositores, instrumentistas e arranjadores. Português, espanhol e idiomas indígenas, como o Tikuna, deram o tom das canções inscritas, em 2021.

Para a coordenadora de Programação e Produção da Rádio Nacional do Alto Solimões, Miss Lene Ferreira, a realização do festival é uma janela cultural importante para os artistas locais. “Foi gratificante ver a alegria e emoção dos artistas por terem suas músicas tocando em nossa programação diária e, alguns deles, de se apresentarem pela primeira vez, ao vivo, em um show”.As programações ao vivo da Nacional do Alto Solimões e demais rádios da EBC estão acessíveis, onde você estiver. Tudo está no aplicativo Rádios EBC. Música e informação de qualidade para o ouvinte acessar quando quiser, de forma prática, do celular ou tablet. E outra vantagem: o app Rádios EBC permite que o áudio continue sendo tocado enquanto outras ações são realizadas no aparelho ou mesmo com celular bloqueado.

O app ainda reúne entrevistas, programas e noticiários do site das Rádios EBC.

O aplicativo Rádios EBC está disponível para as plataformas Android e iOS e pode ser baixado gratuitamente. Android: https://lnkd.in/ebhDh2x IOS e https://apple.co/36icJ9R .

Serviço

Ouça a Nacional do Alto Solimões

Rádio Nacional do Alto Solimões | FM 96.1 MHz

Alô Fronteira – de segunda a sexta, às 10h* Recados – de segunda a sexta, às 15h*

Boa Noite, Solimões – de segunda a sexta, às 20h*

* Horário local de Tabatinga